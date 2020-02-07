Banka komisyonlarına düzenleme geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un teklif ile ilgili verdiği bilgiye göre, bankaları tehlikeye düşürenlerin imza yetkisi kalkacak. Azami akdi ve gecikme faiz oranlarını açıklanma periyodunu, Merkez Bankası belirleyecek. Bankaların ücret, masraf ve komisyonlarını belirleme yetkisinin Merkez Bankası’na verileceğini belirten Mehmet Muş, “Türkiye, teklif kabul edilirse önemli bir finansal enstrümanı tanımış olacak. Vatandaşlarımız, birikimleriyle büyük ölçekli projelere ortak olabilecek ve bu birikimlerinin karşılığında projelerden elde edilecek kârdan paylarını Mehmet Muş alacaklar” dedi.

Manipülasyona büyük ceza

● Kredi ve mevduat dışında POS komisyonları, alternatif dağıtım kanallarından yapılan işlemler ile ilgili çok sayıda şikayet gelmesi nedeniyle diğer işlemler de kanun maddesi kapsamına alındı.

● İzinsiz mevduat toplama, bankacılık faaliyetinde bulunma, banka adını kullanma vakalarına karşı karşı internet sitelerine erişim yasağı uygulaması geliyor.

● Kalkınma ve yatırım bankalarının da katılım bankaları gibi faizsiz esasa göre fon kullandırabilmesinin önü açılıyor.

● Varlık Fonu ile yapılan işlemlerin kredi sınırlamasına tabi olmaması amaçlanıyor.

● İçeriden öğrenenlerin ticaretinde ceza alt sınırı 3 yıla çıkartılacak.

● Manipülasyon (müşteriyi yanıltma) suçunun cezasında alt sınır 3 yıla çıkartılacak.

● BDDK’ya bankacılıkta erken aksiyon alınması için yetki veriliyor.

● BDDK’nın bankalardan program isteme yetkisi genişletiliyor.

● Bankaların bilgi sistemlerinin yurt içinde tutulmasında, BDDK karar almaya yetkili olacak.

● Hangi işlemin manipülasyon kapsamında olacağı BDDK tarafından belirlenerek, Resmi Gazete’de yayımlanacak.

● Vatandaşın bankacılık işlemlerindeki hem bankacılık faaliyetleri hem de kişisel verileri çok daha korunaklı hale gelecek.