Banka kredileriyle ilgili flaş gelişme! Daha ucuz ve uzun vadeli...

Kaynaklara göre görüşmede Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugünkü toplantıda sürdürülebilir fiyat istikranın cari dengeyle sağlanacağı mesajını verdi.

Görüşmede Kavcıoğlu’nun Türkiye’nin serbest piyasada elde ettiği kazanımlardan vazgeçmeyeceğini ifade ettiği belirtildi. Kavcıoğlu firmalara TL’ye geçiş konusunda desteğin süreceği mesajını verdi.

Kavcıoğlu, YUVAM sistemiyle yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye’de hesap açarak Merkez Bankası’na para gönderebileceğini ifade etti.

TCMB'nin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Kavcıoğlu'nun TOBB heyeti ile görüştüğü belirtildi. Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek, gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur" denildi. (Milliyet)

HİSARCIKLIOĞLU: ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Oda-Borsa-Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.



