Banka masraflarında indirim başladı

Milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren düzenleme, 1 Mart’ta yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla birlikte bankaların bireysel ve ticari müşterilerden aldığı ücret, komisyon ve masraflarda indirim yapıldı. En büyük indirim EFT ve havale ücretlerinde yaşandı. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri dünden itibaren 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı oldu. İşte merak edilenler...

Masraf 16'ya düştü

1-Bankalar hangi işlem için ücret alabilir?

Bankalar, artık toplam 16 başlıkta ücret talep edebilecek. Bunlar; tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti, para çekme ücreti, EFT ücreti, havale ücreti, uluslararası fon transfer ücreti, yıllık üyelik ücreti, ek kart yıllık üyelik ücreti, nakit avans çekim ücreti, kiralık kasa ücreti, kampanyalı ürün veya hizmetler ücreti, aracılık hizmeti ücreti, arşiv-araştırma ücreti, onaya bağlı bildirim ücreti, başka banka ATM’sinden yapılan işlem ücretidir.

2-Telefonumdan 500 liralık bir EFT işlemi yapacağım. Bu işlem için ne kadar ücret ödemem gerekiyor?

EFT ücretlerine hem ticari hem de bireysel tüketiciler için üst sınır getirildi. EFT ücreti işlem tutarı 1.000 TL’nin altındaysa mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerde 1 TL ücret ödeniyor.

3-İnternet bankacılığı kullanarak yapılan 1.500 TL’lik bir havale işlemi ne kadar olur?

Havale ücretleri, EFT ücretlerinin yarısı olarak belirlendi. 1.000 TL ile 50 bin TL arasında olan işlemlerde EFT ücreti 2 TL olacağından, sizin internetten yapacağınız havale için 1 TL ödemeniz gerekecek.

En uygunu internet ve mobil

4-Bir EFT işlemi gerçekleştireceğim. Bunu hangi yolla daha ucuza halledebilirim?

EFT ve havale işlemleri, mobil bankacılık, internet bankacılığı, ATM ya da şubeden yapılabiliyor. Bunlar arasından en uygun yöntem mobil bankacılık ya da internet bankacılığı. Mobilden veya internetten yapacağınız EFT ücreti, işlem tutarı 1.000 TL’nin altındaysa 1 TL, 1.000 TL ile 50 bin TL arasındaysa 2 TL, 50 bin TL üzerindeyse 25 TL olarak ücretlediriliyor. Bu işlem şubeden yapılırsa 100 TL’ye çıkabiliyor.

5-Daha önce kredi kullanmıştım. Şimdi erkenden ödemek istiyorum. Ticari müşteri olarak ne kadar ceza öderim?

Ticari kredilerde yüzde 2-6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu yeni düzenlemeyle kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2’ye düşürüldü. Yani sizden en fazla yüzde 2 oranında komisyon alabilirler.

6-Kredi kartımla nakit avans çekeceğim. Ne kadar komisyon alınır?

Bu oran hem ticari hem de bireysel müşteriler için değiştirildi. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan ‘nakit avans komisyonu’ yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran bireysel tüketiciler için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi. Öte yandan ticari kredi kartlarında üyelik ücretine herhangi bir sınır getirilmedi.

Yenilemede kart maliyeti

7-Kredi kartımı kaybettim. Yeni bir kart çıkartmak için ücret ödemem gerekiyor mu?

Bireysel tüketicilerde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda iki adede kadar kart yenileme ücreti kaldırıldı. Bir yılda ikiden fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyeti alınacak.

8-Ticari müşteri olarak yeni bir hesap açacağım. Bunun için ekstra ücret alınıyor mu?

Ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti, yeni düzenlemede kaldırıldı.

9-Hesap işletim ücreti kaldırıldı mı?

3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren düzenlemede, bankaların ‘hesap işletim ücreti’ almasına imkan tanınmıştı. Ancak 2016’da yargı kararıyla bu ücretin alınması durdurulmuştu. Son düzenlemede konuyla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı.

10-1.000 liranın altındaki EFT için nerede ne kadar öderim?

EFT ücreti işlem tutarının 1.000 TL’nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL (eskisi 6 TL), ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL (eskisi 17 TL), şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL (eskisi 67 TL) olarak belirlendi.

Hülya ÇAYLAK



