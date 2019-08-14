Bugün bayramın son günü olması nedeniyle birtakım kafa karışıklığı yaşanıyor. 5 gün boyunca banka, PTT, kargo, sağlık ocağı ve eczaneleri kullanamayan vatandaşlar perşembe ve cuma günü bu kurumların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor ve "Banka, PTT, kargo, sağlık ocağı ve eczane ne zaman açılıyor?" sorusuna cevap arıyor.

BAYRAMDA BANKA, PTT, ECZANE VE SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Kurban Bayramı için 5 gün tatil imkanı doğdu. Banka, PTT, eczaneler bugün de kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler hizmet verirken sağlık ocaklarının eğer acil bölümleri varsa açık olacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 15 Ağustos Perşembe günü normal mesailerine devam edecek.