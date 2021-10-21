Türkiye Banka şubesi koronavirüs nedeniyle hizmete ara verdi

Banka şubesi koronavirüs nedeniyle hizmete ara verdi

Türkiye

Banka şubesi koronavirüs nedeniyle hizmete ara verdi

Banka şubesinin kapısına bilgi notu asan Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir banka şubesi, koronavirüs nedeniyle 4 gün hizmete ara verdiklerini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, 'Şubemiz yurt genelinde yaşanan Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet veremeyecek olup, işlemlerimiz Eskişehir Bağlar şubemizden devam edecektir' ifadeleri yer aldı.

21 Ekim 2021, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini duyurdu. 

BANKA ŞUBESİ 4 GÜN ÇALIŞMAYACAK

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir Banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini açıkladı.

BANKANIN KAPISINA ASILAN NOT

Banka şubesinin kapısına asılan bilgi notunda "Şubemiz 21 Ekim 2021-25 Ekim 2021 tarihleri arasında yurt genelinde yaşanan Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet veremeyecek olup, işlemlerimiz Eskişehir Bağlar şubemizden devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz" ifadeleri yer aldı.


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