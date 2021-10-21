Banka şubesi koronavirüs nedeniyle hizmete ara verdi
Banka şubesinin kapısına bilgi notu asan Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir banka şubesi, koronavirüs nedeniyle 4 gün hizmete ara verdiklerini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, 'Şubemiz yurt genelinde yaşanan Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet veremeyecek olup, işlemlerimiz Eskişehir Bağlar şubemizden devam edecektir' ifadeleri yer aldı.
21 Ekim 2021, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini duyurdu.
BANKA ŞUBESİ 4 GÜN ÇALIŞMAYACAK
Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir Banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini açıkladı.
BANKANIN KAPISINA ASILAN NOT
Banka şubesinin kapısına asılan bilgi notunda "Şubemiz 21 Ekim 2021-25 Ekim 2021 tarihleri arasında yurt genelinde yaşanan Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet veremeyecek olup, işlemlerimiz Eskişehir Bağlar şubemizden devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz" ifadeleri yer aldı.
BUNLARI DA OKUYUN