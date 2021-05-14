Bankacılığın yeri ve zamanı yok

Ülkemizde dijital bankacılığa yaklaşım nasıl?

Finansal işlemlerin dijital bankacılığın temeli olarak tanımlanabilecek mobil uygulamalar ve websiteleri üzerinden yürütülmesi ülkemizde uzun zamandır yapılıyor. Yaptığımız kapsamlı bir araştırma ortaya koydu ki, bugün artık bankacılık işleri neredeyse tamamen dijital kanallara kaydı. Elimizdeki verilere baktığımızda; banka müşterilerinin yüzde 93 gibi çok büyük bir oranının mobil uygulama ve internet sayfası üzerinden işlem yaptığını görüyoruz. Yani banka müşterisi zaten dijitalleşmiş durumda. Bundan yola çıkarak artık geleneksele geri dönmenin mümkün olmadığını söyleyebiliriz; bankacılık dijital ortamın fırsatlarından yararlanarak gelişmeye devam edecek.

MÜŞTERİ OLMA SÜRESİ 6-7 DAKİKAYA İNDİ

Türkiye Finans olarak bu yeni dönemdeki hedefleriniz neler?

Uzaktan müşteri edinimine de ilk günden itibaren güçlü biçimde giriş yaptık. Dijital kanallardan müşteri olma süresini 6-7 dakika gibi çok kısa bir süreye indirdik. Dijitalleşme vizyonumuzu yansıttığımız ‘Uzaktan Müşteri Edinimi’ projesiyle bilişim dünyasının önde gelen organizasyonlarından biri olan CIO Türkiye Ödülleri’nde ödüle layık görülmemiz de başarımızın önemli bir göstergesi. Uzaktan müşteri edinimiyle başlayan yeni dönemde de insan odaklı bankacılık stratejimizden ayrılmadan sürdürülebilir büyümeyi önceliklendireceğiz. Yeri ve zamanı olmayan bankacılık anlayışımızla ihtiyacın doğduğu yer ve anda, müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu yaklaşımımız sayesinde büyüme ivmemizi koruyarak ve dijitalleşme yatırımlarımızı artırarak Türkiye’nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedefliyoruz.

ERİŞİMDE EŞİTLİK

Uzaktan müşteri edinimi bankacılık sektöründe neleri değiştirecek?

Uzaktan müşteri edinimi sayesinde internetin çektiği her yerde ister denizin ortasında ister dağ başında bir köyde olun, akıllı telefonunuz üzerinden yapacağınız birkaç dokunuşla müşteri olma da dahil tüm bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Bu, sektöre çeviklik katacağı gibi ülkemizdeki herkesin finansal hizmetlere erişiminde eşit olanaklara sahip olmasının önünü açacak.

Bu durum müşterilerin banka tercihlerine nasıl yansır?

Yaptığımız araştırma banka müşterilerinin yüzde 20’sinin çalıştıkları ana bankadan tam anlamıyla memnun olmadıklarını ortaya koyuyor. Uzaktan müşteri edinimi ile banka müşterisi olmanın kolaylaşacağı yeni dönemde bu kitlenin yapacağı banka tercihlerinin sektördeki dinamikleri önemli ölçüde değiştireceği kanaatindeyiz.

‘FIRSATLARI ANLATMALIYIZ’

Banka müşterileri bu kolaylıktan ne kadar haberdar?

“Uzaktan müşteri ediniminin ne olduğunu bilenlerin oranı henüz yüzde 18. Bankalar olarak bu yeni dönemin bireylere sunacağı fırsatları çok daha geniş kesimlere güçlü bir şekilde anlatmalıyız.”