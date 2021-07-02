Bankacılık sektörü dijitalleşmeye hız verdi

Dünya teknolojik alanda bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşümün en hızlı yaşandığı sektörlerden biri de bankacılık. Banka müşterileri artık finansal hizmetlere ihtiyaç duydukları anda ve yerde kolayca erişmek istiyorlar. Müşterilerinin taleplerini karşılamak isteyen bankalar da dijitalleşme yatırımlarına hız verdi.

Özellikle son 10 yılda dijital uygulamalarda devrim yaşandı. Artık dijital bankacılık uygulamalarıyla havale yapmaktan vergi ödemelerine, QR kodla para çekmekten finans danışmanlığına, kredi başvurusundan e-Devlet sistemine girişe kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor.

KOBİ’YE NEFES KREDİSİ

Şahismail Şimşek İş Bankası’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle hayata geçen TOBB Nefes Kredisi Protokolü’nü imzaladıklarını belirtti.

İŞLEMLER ONLINE YAPILIYOR

Sektördeki dijitalleşme faaliyetlerini ‘ticari hayatı kolaylaştırmak’ şeklinde özetleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Bir yandan dijital dönüşümü desteklerken diğer yandan asli görevimizin bilinciyle esnafa ve KOBİ’lere finansman desteği sunmayı amaçlıyoruz. Müşteriler; bankaların dijital kanallarını kullanarak, birçok işlemi uzaktan tamamlayabiliyor’’ dedi.

FİNANSMANA UZAKTAN ERİŞİM

Sadece şubeler aracılığı ile değil, uzaktan finansmana erişim imkanlarını da geliştirdiklerini söyleyen Şimşek, İş Bankası olarak ticari hayata yönelik bakış açılarını geniş bir perspektifte tuttuklarını da sözlerine ekledi.