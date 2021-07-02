Ekonomi Bankacılık sektörü dijitalleşmeye hız verdi

Bankacılık sektörü dijitalleşmeye hız verdi

Ekonomi

Bankacılık sektörü dijitalleşmeye hız verdi

Finans sektörü bir yandan dijitalleşme adımları atarken diğer yandan ekonomiye olan desteğini sürdürüyor. Sektördeki dijitalleşme faaliyetlerini ‘ticari hayatı kolaylaştırmak’ şeklinde özetleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, banka olarak finansmana hem dijital hem de geleneksel yöntemlerle erişim sağladıklarını söyledi.

02 Temmuz 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünya teknolojik alanda bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşümün en hızlı yaşandığı sektörlerden biri de bankacılık. Banka müşterileri artık finansal hizmetlere ihtiyaç duydukları anda ve yerde kolayca erişmek istiyorlar. Müşterilerinin taleplerini karşılamak isteyen bankalar da dijitalleşme yatırımlarına hız verdi.

Özellikle son 10 yılda dijital uygulamalarda devrim yaşandı. Artık dijital bankacılık uygulamalarıyla havale yapmaktan vergi ödemelerine, QR kodla para çekmekten finans danışmanlığına, kredi başvurusundan e-Devlet sistemine girişe kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor.

KOBİ’YE NEFES KREDİSİ

Şahismail Şimşek İş Bankası’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle hayata geçen TOBB Nefes Kredisi Protokolü’nü imzaladıklarını belirtti.

İŞLEMLER ONLINE YAPILIYOR

Sektördeki dijitalleşme faaliyetlerini ‘ticari hayatı kolaylaştırmak’ şeklinde özetleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Bir yandan dijital dönüşümü desteklerken diğer yandan asli görevimizin bilinciyle esnafa ve KOBİ’lere finansman desteği sunmayı amaçlıyoruz. Müşteriler; bankaların dijital kanallarını kullanarak, birçok işlemi uzaktan tamamlayabiliyor’’ dedi.

FİNANSMANA UZAKTAN ERİŞİM

Sadece şubeler aracılığı ile değil, uzaktan finansmana erişim imkanlarını da geliştirdiklerini söyleyen Şimşek, İş Bankası olarak ticari hayata yönelik bakış açılarını geniş bir perspektifte tuttuklarını da sözlerine ekledi.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Aşırı sıcakta gıdalara dikkat!
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
Tüm yönleriyle kıdem tazminatı
Ekrem Sarısu
Özlem Denizmen
Girişim hayaline para
Özlem Denizmen
Hakan Çelik
Teknolojide kimse geride kalmasın
Hakan Çelik
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kredi ve kart taksidine ayar