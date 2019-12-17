İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Antalya’nın Konyaaltı Caddesi’nde bulunan özel bir bankaya giren ve üzerinde iki silah bulunan 50-55 yaşlarında kimliği belirlenemeyen şahıs, banka çalışanlarına ‘Üzerimde bomba var. Uzak durun’ dedi.

Üzerinde bomba düzeneğine benzer bir düzenek bulunan şahıs elindeki çantanın içerisinde ise 3 kilo bomba olduğunu söyledi. Şahıs, güvenlik görevlisini yere yatırarak görevlinin silahını alıp ardından banka çalışanlarına ve müşterilere dışarıya çıkması talimatını verdi. Şahıs güvenlik görevlisi ve o sırada lavobada bulunan mutfak görevlisiyle birlikte kapıyı içeriden kitledi.

"Montunuzu alın üşürsünüz"

Bankada bulunan müşterilerin ifadesine göre, 1.70 boylarındaki 50-55 yaşlarındaki esmer şahsın, çok sakin davranarak içeriye girdiği ve güvenlik görevlisini yere yatırarak çalışanları dışarıya çıkarttığı belirtildi.









Para istemedi

Para ya da herhangi bir şey istemeyen şahıs, güvenlik görevlisi dışında herkesin dışarıya çıkmasını istedi. Şahıs banka çalışanlarına ‘Dışarısı soğuk montunuzu alın üşürsünüz. Bir saat sonra döneceksiniz zaten. Merak etmeyin” dedi.









Ekipler sevk edildi

Panik halinde dışarıya çıkan müşteriler ve banka çalışanları önce bunun bir tatbikat ya da şaka olduğunu sonradan gerçek olduğunu fark ettiklerini belirttiler. Olay yerine çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi.









Gözaltına alındı

Silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı az önce ikna edilerek gözaltına alındı.



































