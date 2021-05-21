Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 19.5 kazanç

Bankada hesabı olan, yatırım yapmak isteyen herkesi yakından ilgilendiriyor. Risk sevmeyen yatırımcılar yüzde 19.5 kazançla gelir sağlayabiliyor. Peki nasıl mı? Detayları Bilal Emin Turan yazdı...

İşte o yazı:

Piyasalardaki sert dalgalanmalarla mücadele edemeyenler için vadeli mevduat risksiz getiri sunuyor. Son günlerde faizlerin yıllık yüzde 19.5’e kadar çıkması ve faiz gelirinden alınan stopaj (vergi) indirimi vadeli mevduatın cazibesini artırıyor. Kısa vadede mevduat, uzun vadede ise tahvil yüksek getiri sağlıyor.

YATIRIM ALANI GENİŞLİYOR

Tasarruf yöntemi, herkesin risk algısına göre değişiyor. Döviz, altın, gümüş, kripto para, borsa, vadeli mevduat, fonlar... Birikimi olanlar günün şartlarına ve risk alma potansiyeline göre bu enstrümanlardan birini tercih ediyor. Döviz son günlerde hareketli ve bunda ABD’de yüksek açıklanan enflasyon verileri karşısında Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed), faiz artırabileceği endişesi de etkili. Ama düşüşü de yükselişi gibi sert olabiliyor. Son 3-4 ayda örnekleri görüldü.

İNİŞ ÇIKIŞLAR SERT

Altının ons fiyatı da piyasaya sürülen trilyonlarca dolardan besleniyor. Bir ara 2.000 doları aşarak güvenli liman özelliğini pekiştirse de sonrasında gramın fiyatı 1 haftada 70 liralık sert düşüş yaşamıştı. Gümüş sanayide sık kullanılıyor ve talebe bağlı fiyatları tekrar yükselişe geçti. Borsa ara ara düzeltmelerle yukarı çıkış denemeleri yapıyor. Kripto paralar ise milyarder iş insanı Elon Musk’ın bir tweet’i ile fırlayıp bir açıklamasıyla çakılıyor. Son 10 günde bu nedenle kripto yatırımcısının yüzü pek gülmedi.

GARANTİCİNİN SEPETİNDE

Özetle döviz, emtia, kripto ve borsa gibi alanlara yatırım yapanların sert iniş ve çıkışlara hazırlıklı olması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle kısa sürede yüksek getiriler söz konusuyken durum tersine döndüğü zaman servetin erime riski yüksek. Dalgalanmalarla mücadele edemiyorsanız, ilgilenecek zamanınız yoksa ve bu durumu fırsata da çeviremiyorsanız TL vadeli mevduat gibi sabit getirili yatırımlar, tercihlerden yani sepetlerdeki yumurtalardan biri olabilir.

31 MAYIS’TA SÜRE DOLUYOR

TL vadeli mevduat, yıllık yüzde 19.50’ye ulaşan faiz getirisi ve stopaj avantajıyla ilgi görüyor. 30 Eylül 2020’de Cumhurbaşkanı kararıyla faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü. Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15 yerine yüzde 5, 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 yerine yüzde 3 ve 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 yerine sıfır (0) olarak uygulanıyor. İndirimler ek bir süre uzatımı olmazsa 31 Mayıs’a kadar geçerli. Bu tarihe kadar açılan hesaplarda indirim uygulanacak.

375 MİLYAR BOŞTA BEKLİYOR

Stopaj avantajını fırsata çevirenler yaklaşık 1.3 trilyon liralık birikimini vadeli mevduatta tutuyor. Buna rağmen bankadaki paraların yaklaşık 375 milyar lirası vadesiz hesaplarda. Parasını vadeli mevduata yatıranların çoğu vadeyi 32-45 gün civarında belirliyor. Bunda bankaların kısa vade için ödediği faizin yüksek olması etkili. 3 aya kadar olan vadeli TL mevduatlarda güncel faizler yüzde 16.25-19.50 aralığında seyrediyor. 6 ay ve 1 yıl vadelerde mevduat faizi yüzde 16.50 seviyelerine iniyor.

1 GÜN BİLE BOŞA GİTMESİN

Para, hemen kullanılacaksa veya kısa süre sonra ödeme yapılacaksa genelde vadesizde tutuluyor. Ancak 1 gün dahi olsa değerlendirin. Vadesiz hesabınızdaki parayı, saat 17.30’a kadar vadeliye aktarırsanız faiz işlemeye başlar ve ertesi sabah faiz paranıza eklenir. ‘5-10 bin lira günde ne getiri sağlayacak?’ demeyin. 5 bin liranın bugünkü stopaj ve faizle günde yaklaşık 2.5 lira getirisi var. Sadece bu tutar LED TV’nin 1 günde harcadığı elektriği karşılar. Bunun gibi basit ama bütçedeki her bir deliği kapatan gelirleri küçümsemeyin. Artık tüm bankacılık işlemi cep telefonlarından kolayca yapılıyor. Vadeli mevduat hesabını açmak da çok basit. ‘Başvuru’ veya ‘hesap açılışları’ menüsünden işlemi 2-3 dakikada yapabilirsiniz.

İSTER EKLE İSTER ÇEK

Kredi kartı ödemesi, alışverişler, kira günü aynı tarihe denk gelmez. Hesabınızda devamlı hareket varsa yani para giriş çıkışı fazlaysa, 32 gün veya 2 ay vadeli mevduat hesabı açamazsınız. Ama bunun yerine istediğiniz zaman para çekip yatırabileceğiniz vadeli hesap açabilirsiniz. ‘Serbest hesap’, ‘esnek hesap’, ‘çalışan hesap’ gibi isimler altında sunulan bu hizmet sayesinde her gün saat 17.30’a kadar para yatırarak faiz geliri elde edip, istediğiniz gün ve saatte ihtiyacınız kadar parayı çekebilirsiniz. Bu yolla vade bozulmadığı için kaybınız olmaz. Bu hesaplarda faiz, tabela faizinin bir miktar altındadır. Örneğin; 32 gün vadede yüzde 17 faiz işliyorsa, bu hesaplarda yüzde 10-13 faiz verilir. Paranın boşta durmasından iyidir.

UZUN VADECİLERE TAHVİL ALTERNATİFİ

Orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için devlet tahvili getirileri mevduata göre daha yüksek seviyede. Bankalar, 1 yıl vadeli mevduata yüzde 15-16 seviyesinde faiz verirken vadesi 1 yıl olan tahvillerde getiri yüzde 19’un üzerinde. Vadesi 2022-2023’e çıkan tahvillerde faiz yüzde 20’ye yaklaşıyor. Bu arada tahvil faiz gelirinde stopaj yüzde 10. Cep telefonunuzdan banka uygulamasını girip yatırım hesabı açarak tahvil alım satımını kolaylıkla yapabilirsiniz.