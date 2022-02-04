Ekonomi Bankada hesabı olanlar dikkat! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Bankada hesabı olanlar dikkat! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Ekonomi

Bankada hesabı olanlar dikkat! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor... Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bankaya gitmeden e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanacak yeniliği duyurdu. Buna göre artık bankaya gitmeden de bu hizmeti alabileceksiniz. İşte detaylar...

04 Şubat 2022, Cuma 12:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi "murise ait mevduat-katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama" hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu hizmetle miras bırakan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu varsa sorgulama sonucunda bu bankaların listeleneceği ifade edildi.

Hizmet öncesinde varislerin bankalara ayrı ayrı müracaat ederek bu bilgiyi aldığına dikkat çekildi. e-Devlet Kapısı hizmetlerinin hayatı kolaylaştırmasını amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Miras bırakan kişinin (muris) hangi bankada hesabı olduğunu bankaya giderek öğrenme devri bitiyor. @ekapi üzerinden murise ait mevduat/katılım fonu hesabı bulunan bankaları sorgulayabilirsiniz."







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