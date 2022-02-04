Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi "murise ait mevduat-katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama" hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu hizmetle miras bırakan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu varsa sorgulama sonucunda bu bankaların listeleneceği ifade edildi.

Hizmet öncesinde varislerin bankalara ayrı ayrı müracaat ederek bu bilgiyi aldığına dikkat çekildi. e-Devlet Kapısı hizmetlerinin hayatı kolaylaştırmasını amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Miras bırakan kişinin (muris) hangi bankada hesabı olduğunu bankaya giderek öğrenme devri bitiyor. @ekapi üzerinden murise ait mevduat/katılım fonu hesabı bulunan bankaları sorgulayabilirsiniz."























