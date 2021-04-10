Bankada hesabı olanlar gelen bu mesaja dikkat! Kredi kartı...

Teknoloji geliştikçe, bankalar da müşterilerini korumaya yönelik ek tedbirler almaya başladı. Ancak alınan tedbirler dolandırıcıları durdurmaya yetmedi. Bu kez, “Hesabınıza para geldi” yönündeki mesajla kişilerin banka bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların son kurbanı inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Yakup Sadan (35) oldu. Günlük 140-150 lira yevmiye ile çalışan Sadan’ın tek derdi, kredi ile aldığı evin taksitlerini tamamlamak...

HİÇ KULLANMADIM

“Evin kredi borcu olduğu için ekstra bir harcama yapma imkânım yok” diyen Sadan, başına gelenleri şöyle anlattı: “Yurtdışındaki bir inşaat işi için bankadan hesap açmam gerekti. Özel bankada hesabı açtık. Banka bir de kredi kartı verdi. Kartın limiti 8 bin liraydı. Ancak bu kartı hiç kullanmadım. Kart evde duruyordu. 1 Nisan günü şantiyedeyken bana bir SMS geldi. Mesaj, bankadan gelmiş gibi görünüyordu. Mesaja baktığımda ‘Hesabınıza para geldi’ deniyordu. Şaşırdım. Çünkü para beklemiyordum. ‘Biri yanlışlıkla göndermiş olmalı; hesaba bakayım da iade edeyim’ diye hesabıma girmeye çalıştım. Ancak girdiğim şifreyi kabul etmedi. Daha sonra, hesaba girdiğimde gelen herhangi bir paranın olmadığını gördüm.”

TELEFONU KAPANDI

Hesabına para gelmediğini gören Sadan, bankanın müşteri ilişkilerini aramak istedi. Ancak o an hiç beklemediği bir şey oldu. İki yıl önce aldığı cep telefonu birden kapandı. Sadan, şarjının bittiğini düşündü. Ancak durum düşündüğü gibi değildi. 2-3 dakika sonra Sadan telefonunu açabildi. Bu kez, gerçekten bankadan art arta mesajlar gelmeye başladı. Banka, Sadan’a, yaptığı kredi kartı harcamasında kazandığı puanları bildiriyordu. O an hesabının ele geçirildiğini anladı. Hemen bankayı arayan Sadan, kredi kartını işleme kapattı. Ancak bu sürede dolandırıcılar üç parça halinde 1.777 liralık harcama yapmıştı bile. Söz konusu para ile sanal oyun alındığı anlaşıldı.

Yakup Saban ilk olarak bankaya, kredi kartından yapılan harcamaya ilişkin itirazda bulundu. Öte yandan hem Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu; hem de dolandırıcıların yakalanabilmesi için savcılığa başvurdu. Sadan şimdilerde kara kara düşünüyor. Kartından yapılan harcamayı ödemek durumunda kalırsa, parayı nereden bulabileceğini düşünüyor.

DOLANDIRICILARDAN KORUYACAK 5 MADDE

1.Tanımadığınız kişilerden gelen mesaj ve mailleri açmayın.

2.Lisanslı bir antivirüs programı kullanın.

3.İnternet üzerinden cihazlara yüklenen yazılım, resim gibi içeriklere dikkat edin.

4.Kullandığınız cihaza virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız teknik servisten yardım alın.

5.Banka hareketlerini kontrol altında tutun, şüpheli bir durumda bankanız ile temasa geçin.

10 YILA KADAR CEZASI VAR

Dolandırıcıların oldukça profesyonel olduklarına işaret eden Av. Hadi Dündar, “Bu suçun cezası 10 yıla kadar çıkabiliyor. Hapis cezası ile birlikte para cezası da veriliyor. Gelen SMS veya linkleri hemen açmamak gerekir. Hesaba giriş yapılacaksa mobil uygulama üzerinden yapılmalı. Tutar az da olsa, mutlaka şikâyette bulunulmalı” diye konuştu.