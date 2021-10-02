Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Faiz düştü ama…

Türk lirası (TL) birikimiyle sabit getiri sağlamak isteyenlerin tercihi genelde vadeli mevduat. Vergi avantajı da vadeli hesabın tercihinde etkili. Bu kapsamda TL’yi de teşvik amacıyla geçen yıl devreye alınan ve 30 Eylül itibarıyla sona eren stopaj (vergi) indirimine devam etme kararı alındı. Buna göre yılsonuna kadar TL mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirinden daha az kesinti yapılacak.

1 YIL İÇİN YÜZDE SIFIR

İndirim süresinin uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece; 6 aya kadar olan vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15 yerine yüzde 5; 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 yerine yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10 olan stopaj sıfır (0) olacak. Bu avantaj sayesinde aynı paradan daha fazla faiz geliri elde edilebilecek. Katılım bankalarınca ödenen kâr paylarında da bu oranlar geçerli olacak.

FAİZ DÜŞTÜ AMA…

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son toplantısında faizde 100 puanlık indirim yapmıştı. Böylece politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18’e inmişti. Bu indirim mevduat faizlerini de direkt etkiliyor. Ancak bankalar halen cazip faiz oranları sunmaya devam ediyor. Güncel oranlara bakıldığında yıllık yüzde 19’lara varan mevduat faizini görmek mümkün. Tabii buna ek olarak kampanyalarla faizler biraz daha yükseliyor.

HOŞ GELDİN KAMPANYASI

Bazı özel bankalar yeni müşteri kazanmak için ‘hoş geldin’ faizi uyguluyor. Bu gibi durumlarda yüzde 19.75’e varan faizler görmek mümkün. Kişiye özel sunulan bu fırsatlar kapsamında örneğin, bankanın 100 bin lira için normal faizi yüzde 17 iken, yeni açılan hesapta bu oran yüzde 19.75 olarak uygulanabiliyor.

Bazı bankalar ise kredi kartından belli tutarda harcama yapanlara artı 1-2 puan ek mevduat faizi uyguluyor. Bankalar genellikle yeni faiz oranlarını müşterilerine attıklarını kısa mesajlarla duruyor. Ancak başka bankaların faiz oranlarını öğrenmek için internet sitelerinden araştırma yapmakta fayda var.

ÖNCE MOBİLDEN DENEYİN

Bankaların faiz oranları internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da şubeden yapılan işleme göre değişiyor. Yani şubede açılan hesapla, internetten veya mobil bankacılık uygulamasından açılan vadeli hesaplara farklı faizler uygulanabiliyor. Mobil ve internet bu anlamda çoğu zaman avantajlı olsa da kıyaslama yaparak en yüksek faizi nasıl alabileceğinizi sorgulayın. Eğer bankanızın size sunduğu faizi düşük buluyorsanız, banka şubesine giderek faiz pazarlığı yapabilirsiniz.

1 GÜNLÜK HESAPLARI ES GEÇMEYİN

Faiz geliri için artık parayı 1 ay sabit bırakmanız gerekmiyor. Günlük, haftalık gibi seçenekler de var. Yani maaşı aldıktan 10 gün sonra kart veya taksit ödemeniz varsa hemen günlük vadeli hesap açıp paranızın boşta kalmasını engelleyin. Her kuruşun kıymetini bilin.