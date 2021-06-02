Bankada parası olanlar dikkat! 2 ay daha uzatıldı! İşte kazancınız...

Mevduat faizleri son dönemde Merkez Bankası’nın aldığı kararların da etkisiyle yüzde 19.5’e kadar çıktı. Risksiz kazanç elde etmek isteyenlere yüksek faize ek olarak stopaj (vergi) avantajı da sağlanıyor. TL’yi desteklemek ve yastıkaltı birikimlerin ekonomiye kazandırılması için verilen vergi avantajının süresi 2 ay daha uzatıldı.

2 AY DAHA UZADI

İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme Eylül 2020’de devreye alınmış, Aralık 2020’de yapılan değişiklikle önce 31 Mart’a sonra da 31 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Yani stopaj desteği uygulaması önceki gün itibarıyla son bulmuştu.

Ancak stopaj desteği uygulamasının haziran ve temmuz aylarında da devam etmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili düzenleme dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle mevduatlarda stopaj desteği üçüncü kez uzatılmış oldu.

1 YILDA YÜZDE SIFIR

Böylece Türk Lirası cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Bu avantaj sayesinde aynı paradan daha fazla faiz geliri elde etmek mümkün olacak. Döviz ve altın vadeli hesaplarında ise stopaj avantajı yok, vergi yüzde 15-20 arasında değişiyor.