Bankada parası olanlara iyi haber! 3 ay daha uzadı…
Mevduat hesapları ile ilgili gelen son dakika haberine göre stopaj indiriminde süre uzatıldı. Türk lirası mevduatında uygulama süresi dün sona eren stopaj indirimi 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.
01 Ekim 2021, Cuma 07:16 Son Güncelleme:
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Ekim 2020’den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği süresi bir kez daha uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan stopaj alınmama da sürecek.
30 Eylül’de son bulması öngörülen uygulama 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021 tarihlerinde 3'er ay süreyle uzatılmıştı.