Bankada tartıştı, yakınları oteli bastı

Şanlıurfa'da iddiaya göre, kredi kartında yaşanan problem için bankaya giden ve adı öğrenilmeyen otel sahibi ile gişedeki kadın banka personeli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından fenalık geçiren banka çalışanı kadın durumu yakınlarına anlattı.

OTEL ÇALIŞANLARINI DÖVDÜLER

Banka çalışanı kadının yakınları, bankaya 10 metre mesafede komşu olan oteli sopalarla basıp çalışanları döverek otelin camlarını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırıldı.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sopalarla dövülen 7 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altını alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA