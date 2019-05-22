Bankada tartıştı, yakınları oteli bastı

Şanlıurfa'da kredi kartında yaşanan problem için bankaya giden bir müşteri ile kadın personel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kadın çalışanın haber verdiği yakınları tartıştığı müşteriye ait oteli sopalarla basarak çalışanları dövdü, 7 kişi yaralandı

22 Mayıs 2019, Çarşamba 18:22 Son Güncelleme:
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Bankada tartıştı, yakınları oteli bastı

Şanlıurfa'da iddiaya göre, kredi kartında yaşanan problem için bankaya giden ve adı öğrenilmeyen otel sahibi ile gişedeki kadın banka personeli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından fenalık geçiren banka çalışanı kadın durumu yakınlarına anlattı.

OTEL ÇALIŞANLARINI DÖVDÜLER

Banka çalışanı kadının yakınları, bankaya 10 metre mesafede komşu olan oteli sopalarla basıp çalışanları döverek otelin camlarını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırıldı.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sopalarla dövülen 7 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altını alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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