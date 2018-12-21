Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle;

Kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Holding A.Ş. (Doğuş Grubu) arasında bir süredir gündemde olan yapılandırma çalışmaları başarıyla tamamlanmış, Holding’in bazı firmalarını kapsayan yapılandırma süreci anlaşmayla sonuçlanmıştır.

Bu anlaşma sayesinde; sanayi, hizmetler, turizm gibi çeşitli sektörlerde üretim ve hizmet sağlayan Doğuş Holding A.Ş.’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerini sağlıklı olarak sürdürmesi beklenmektedir. Anlaşmanın başarıyla sonuçlandırılmasında bankalarımıza, Doğuş Holding A.Ş.’ye ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Bu çalışma üretim değerlerinin ve bankaların aktif kalitesinin korunması açısından önemli bir örnek teşkil etmiştir. Bankacılık sektörü tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca büyümenin sürdürülmesi, varlık değerlerinin ve yatırımcı güveninin korunmasına azami ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir.