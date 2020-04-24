24.04.2020
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Ekonomi Bankalar bugün kapalı

Bankalar bugün kapalı

Ekonomi

Bankalar bugün kapalı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan’da (bugün) banka şubelerinin kapalı olacağını duyurdu.

24 Nisan 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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TBB’den yapılan açıklamada, “Kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 olan müşterilere, her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan’a ertelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir” denildi.


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