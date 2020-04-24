Bankalar bugün kapalı

TBB’den yapılan açıklamada, “Kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 olan müşterilere, her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan’a ertelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir” denildi.





İlgili Haberler EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak







