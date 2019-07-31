Bankalar faiz indirimine hazır

Merkez Bankası geçen hafta 4.25 puanlık büyük bir indirim yaparak politika faizini yüzde 24’ten yüzde 19.75’e indirmişti. Bu kararın ardından gözler bankaların kredi ve mevduat faizlerine çevrilmişti. İş dünyası da “Bankalar aynı şekilde hızla faiz indirmeli” çağrısı yapmıştı. Kredi faizlerinde indirimlerin ne zaman olacağı sorgulanırken müjdeli haber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.

BU HAFTA BAŞLIYOR

Bakanlıkta haber ajansları, gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle bir araya gelen Bakan Albayrak, “Türkiye bir faiz indirimi sürecine girdi. Bu haftadan itibaren özellikle ağustos içinde kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da faiz indirimi hareketlenmeleri görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda faizlerdeki düşüş trendinde iyileşmeyi görmeye devam edeceğiz” dedi.

VADELER DE UZAYACAK

Özellikle konut sektöründe sadece faiz indiriminin yeterli olmayabileceğine vadelerin de bir o kadar önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak, “Vadelerde 10 yılın üzerini konuştuğumuz bir süreç olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı. Bankalar halihazırda 10 yıldan (120 ay) uzun vadelerle konut kredisi kullandırmıyor. Artan vade, taksitlerin düşerek ödenebilir olmasını sağlayacak.

TARİHİ BİR YIL OLDU EN KÖTÜ GERİDE KALDI

Ekonomide göreve geldikten sonra geçen son 1 yıla değinen Bakan Albayrak, “Tarihi bir yıl oldu. Engin tecrübeler edindiğimiz reform niteliğinde bir yılı geride bıraktık. Olumsuz tahminler, beklenen kötü senaryolar bertaraf edildi. Dengelenme yılı oldu. 2019’u beklentilerin ötesinde başarılı bir şekilde kapatacağız. Geçmiş krizlere baktığımızda bu süreci etkin yönettiğimizi söyleyebiliriz. Daha iyi ve başarılı bir yıl bizi bekliyor. Emin adımlarla yürüyeceğimiz bir süreç olacak” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’YE GÜVENEN KAZANDI KAZANIR

Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırım girişi olduğuna dikkat çeken Albayrak, “Türkiye’ye güvenen kazandı, bundan sonra da kazanacak. Türkiye, son bir yılda yatırımcısına yüzde 20 ila 60 arasında kazandırdı ama birileri de Türkiye’nin çok daha kötü gideceği yönünde bir senaryo çizerek farklı yatırım tavsiyelerinde bulundu, Türkiye’ye güvenmeme yönünde bir oyun oynadı. Bunlar da yüzde 10 ila 15 arasında kaybetti” diye konuştu.

VERGİ VE PRİM BORCUNDA YAPILANDIRMA

Vergi ve sigorta prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili taleplerin geldiğine işaret eden Bakan Albayrak, şöyle konuştu: “Yapılandırma başka, af başka bir şey. Af dönemini artık geride bıraktık. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir. Talepler geliyor değerlendiriyoruz. Burada olumsuz bir süreç yok. Vergi reformuyla ilgili çalışmalar çok yoğun şekilde devam ediyor. Sonbahara bununla ilgili bir paketi hazırlamaya çalışıyoruz.”

TOPLU SÖZLEŞMEDE 'ADALET' VURGUSU

Albayrak, işçi ve memur sendikalarıyla yürütülen toplu iş sözleşmeleriyle ilgili bir soruya karşılık, “Tüm toplu sözleşmelerde adaletli bir süreç yürüttük. Türkiye enflasyon noktasında bakıldığında bugüne kadar işçisini ve memurunu hiç ezdirmedi. Son dönemdeki enflasyondaki iyileşmenin de göz önünde bulundurulduğu çerçevede orta yolda buluşulacağını temenni ediyorum” dedi.

OTODA ÖTV İNDİRİMİ

Bakan Albayrak, otomotiv sektörüne yönelik yapılan ÖTV indirimlerine değinerek, “Büyüme noktasında olumsuz etkilendiğimiz bu dönemde ekonomide attığımız adımların faydasını gördük. ÖTV indirimini üç kez uzattık. Yılın ikinci yarısında faizdeki düşüş ve büyümenin de etkisiyle sektörde olumlu gelişme bekliyoruz. Sektör ve temsilcileriyle de iletişimimiz devam ediyor. Satışları yakından takip ediyoruz. Talepler de var. Bu noktada atılması gereken bir adım olursa atarız” dedi.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlıyor, 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Kurban’da Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 gün tatil olacak beklentisi hakimdi. Bakan Albayrak bu konudaki bir soru üzerine şöyle dedi: “Açıkçası şahsi kanaatim sorulursa, ben bayram tatilinin uzatılmasına çok olumlu bakmıyorum. Benim tasarrufum değil, hükümetin genel tasarrufu olur. Zaten tatil döneminden geçiyoruz. Tam tersine üretim odaklı süreç oluşturursak şahsi kanaatim daha uygun olur” ifadesini kullandı.

KIDEMDE HERKESİN KAZANACAĞI FORMÜL

Bakan Albayrak’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

● ABD yaptırımları konusunun oluşturduğu baskı minimize oldu. Yapılan açıklamalar sürecin daha pozitif cereyan ettiğini gösteriyor.

● Şu anda spesifik bir ÖTV artışı çalışmamız yok.

● Türkiye kıdem tazminatında adım atmalı. Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. Türkiye’nin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak. Yeni dönemde somut adım atacağız.

● Türkiye olumsuz süreci güçlü bir şekilde püskürttüğü bir döneme girdi. En kötü geride kaldı.

● Haziran ayında ilk kez yıllık cari fazla verilecek.

● Bütçe ve bütün diğer ekonomik hedefler açısından yılın ikinci yarısı çok daha pozitif olacak.

● 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 15.9 hedefinin altında olacak.

● İşsizlikte yüzde 14.7 ile en kötü geride kaldı. Yaz aylarında yüzde 11-12’e gerileme yaşanacak.

● Faiz düştüğü halde döviz düşüyor. Bu güvenin göstergesi. Yerleşikler döviz bozduruyor.

BİLAL EMİN TURAN