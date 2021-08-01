Bankalar, marketler, iş dünyası herkes harekete geçti!

Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarında süre gelen orman yangınlarının yaralarını sarmak için devlet kurumları, vatandaşlar, şirketler ve 7’den 70’e herkes tek yürek oldu. Yangınların başladığı ilk andan itibaren teyakkuzda olan kurumların hemen ardından şirketler, dernekler, odalar ve borsalar, kısacası sivil toplum kuruluşları adeta seferberlik başlattı. Kimi milyonlarca fidan bağışı yaparken, kimileri acil ihtiyaç desteklerini bölgelere nakletti. Faturaları erteleyip, yetkili makamlara nakit desteği sağlayanlar da oldu. Destekler artarak devam ediyor...

KİMLİKLER ÜCRETSİZ YENİLENECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yangın nedeniyle T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşlara yardımcı olacak. Bu kapsamdaki vatandaşlar; kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu nüfus müdürlüklerinden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecek.

BANKALAR HAREKETE GEÇTI

Türkiye Bankalar Birliği, önceki gün acil bir toplantı yaparak, vatandaşların borç ve diğer ihtiyaçları konusunda desteğin sağlanması için tavsiye kararı almıştı. Bu kararın ardınan bankalar hemen harekete geçti. Garanti BBVA, TEMA Vakfı’na 10 milyon TL tutarında 1 milyon fidan bağışladı. Bankadan yapılan açıklamada ayrıca,“Türkiye Bankalar Birliği’nin açtığı kampanyaya da katılıyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi beyan etmek isteriz. Ayrıca yangından etkilenen bölgelerdeki müşterilerimizin bankacılık işlemleri kapsamında da desteğimizi sürdürüyoruz” denildi.

İŞ DÜNYASINDAN YEŞİL SEFERBERLİK

Enuygun, Ege ve Akdeniz’de zarar gören orman alanları için TEMA Vakfı’na 10 bin fidan bağışladı. Jolly de TEMA Vakfı tarafından başlatılan fidan dikme kampanyasına katıldığını açıklayarak orman yangınlarının kısa sürede kontrol altına alınması temennisinde bulundu. TCDD, ülke genelinde çıkan orman yangınlarında kaybedilen alanları geri kazanmak için 13 bin 500 personel adına birer fidan bağışı yapacak. Kalyon Holding, Orman Genel Müdürlüğü’ne 30 bin fidan bağışlarken, Vestel, Kibar Holding ve Defacto da TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunduğunu açıkladı. Austrian Post ve Aras Kargo her çalışanı adına 2 fidan olmak üzere toplam 32 bin fidan bağışlama kararı aldı.

KAHRAMAN PAKET’İ HAZIRLADI

Afet bölgelerini yeniden yeşertmek için 50 bin fidan bağışlayan Turkcell, Cuma akşamı gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler açılış konserinden elde edilen geliri de fidan bağışında kullanacak. Yangından etkilenen bölgelerde iletişimin aksamaması için mobil baz istasyonlarını faaliyete geçiren şirket ayrıca yangınlara müdahale eden AFAD koordinasyonluğundaki tüm ekiplere, kesintisiz ve rahat iletişim kurabilmeleri için ‘Kahraman Paket’ adını taşıyan iletişim paketleri tanımladı. Cengiz Holding de Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’da yaşanan orman yangınları sonrasında TEMA Vakfı’nın başlattığı kampanyaya 50 bin fidan bağışıyla destek verdi.

MARKETLER DE DEVREYE GİRDİ

Marketler yangın bölgelerinden etkilenenlere de hemen destek elini uzattı. Önceki gün Migros, Carrefoursa açıklama yapmıştı. Dün bir açıklama da Metro Türkiye’den geldi. Firma, acil ihtiyaçları analiz ederek Kızılay, AFAD ve yerel yönetimlerle koordine bir şekilde bölgeye yardım ve desteklerini ulaştırıyor. Firma ayrıca tüm çalışanları ve onların çocukları adına TEMA Vakfı’na 10 bin adet fidan bağışında bulundu. Pınar da Antalya’nın Manavgat ilçesinde ve diğer bölgelerde yaşanan orman yangını felaketi çerçevesinde AFAD ve Kızılay ile eş güdüm içinde çalışarak bölgedeki su, yiyecek vb. ihtiyaçlara destek oluyor.

100 BİN FİDAN İÇİN 1 MİLYON LİRA BAĞIŞ

Borsa İstanbul Grubu, her bir çalışan için 100 adet fidan olacak şekilde 1 milyon lira tutarında, yaklaşık 100 bin adet fidan bağışında bulunulacağını açıkladı. İnfo Yatırım da TEMA Vakfı’nın başlattığı ‘Yeniden Yeşerteceğiz’ kampanyasına 10 bin fidan bağışı ile katıldı. Türkiye Sigorta Birliği de yangınların zararlarının hafifletilmesi amacıyla tavsiye kararı aldığını duyurdu.

ELEKTRİKTE 3 AY VADE İMKÂNI

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim, faaliyet bölgeleri olan Adana ve çevresi için harekete geçti. Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerinin elektrik fatura ödeme tarihlerini 3 ay vadeyle erteleme karar aldı. Enerjisa Üretim de Adana ve çevresindeki köylerde, yanan evleri yenileme, yanan bahçelerdeki ürünleri satın alma, yaralı hayvanlara uzun süreli veteriner desteği sağlama, telef olan hayvanlarla ilgili de farklı yardım paketleri sunma gibi konularda projeler geliştirmeyi hedefliyor.