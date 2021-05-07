Ekonomi Bankalar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

Bankalar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

Ekonomi

Bankalar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

Bankaların çalışma saatleri kademeli normalleşme döneminde araştırılmaya devam ediyor. TBB, koronavirüs salgını tedbirlerine uymak amacıyla bayram öncesi yoğunluğu azaltmak için bankaların çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyurmuştu. Bayram sonrasında da bankaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi...

07 Mayıs 2021, Cuma 09:09 Son Güncelleme:
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Kademeli normalleşme döneminde pek çok iş yeri gibi bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok bankada dönüşümlü ve uzaktan mesai sistemine gidilmesi nedeniyle açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor. Peki bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri...

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

TBB'nin bayram öncesi yaptığı açıklamaya göre, şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam ediliyor.

Diğer yandan yapılan açıklamada "Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.



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