Bankalara kredi tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istikrar paketini açıklarken, bütün finans kuruluşlarının, firmaların, KOBİ’lerin ve bireylerin iş ve ciro kaybı gibi nedenlerle gelir kaybı yaşaması durumunda Türkiye Bankalar Birliği’nin aldığı tavsiye kararına uyması gerektiğini belirtmişti. Bunun üzerine dün, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, üyelerine ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu. Buna göre; krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi, kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması, yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edildi. Ayrıca kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel kesimin taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması istendi.

Salgın etkisi belirtilecek

Salgına maruz kalanların veya önlemlerden dolayı faaliyetini yerine getiremeyenlerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanabileceğini belirten Bankalar Birliği açıklamasında, “Bankalar Risk Merkezi’ne, bu müşterilerin koronavirüs salgınından etkilendiğini bildirmeli. Böylece daha sağlılı değerlendirme yapılabilir” denildi.

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