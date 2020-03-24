Bankalardan destek paketi

Bankalar, corona virüs nedeniyle hem vatandaşın hayatını kolaylaştırmak hem de ekonomiye destek için art arda destek paketleri açıkladı. İlk olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, virüs salgınına ilişkin önlemler alındığını duyurdu. Buna göre, firmalara ilave kredi limiti tahsis edilecek, kredi ödemelerinde esneklik sağlanacak. Kredi ödemeleri ertelenecek. Kamu bankalarının peş peşe yaptığı destek açıklamalarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına, özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum” çağrısı yaptı. Bunun üzerine özellerden ilk destek paketi açıklayan da İş Bankası, Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank oldu. Ziraat Katılım ile Vakıf Katılım da ardından bu kervana katıldı.

'Üstesinden geleceğiz'

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, corona virüsün ekonomiye etkilerini azaltmak, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve işgücü piyasasını ayakta tutmak için devreye alınan tedbirler kapsamında kamu bankalarının da sorumluluklarının gereğini yerine getirdiğini belirtti. Albayrak, “Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devletmillet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz” ifadesini kullandı.

Ziraat Bankası

Kredi taksitleri 3 ay ödenecek

31 Mart’a kadar ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine ödemeler ötelenecek. Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek. Personel maaşlarını, Ziraat’ten ödeyen firmaların şubat sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları halinde; önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek. Kredili müşterileri tarafından Ziraat üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitleri artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Ziraat kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitleri artırılacak.

Halkbank

Anapara ve faiz masrafsız ertelenecek

31 Mart’a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek. Esnaf ve sanatkarların talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay faizsiz ertelenecek. Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek. Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönemde personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek. Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.

Vakıfbank

İstihdamı koruyana ilave kredi limiti

Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak. İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere ‘3 aylık maaş gideri’ kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak. İşletmelerin kredileri, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak. Turizm ve şehiriçi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü krediler, 12 aya kadar ödemesiz yapılandırılacak. Firmaların vergi, SGK gibi ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek. Firmalara ait ‘business kartlar’da limit yükseltilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılacak. VBanko Çek ürününün limiti ve yaygınlığı artırılarak, nakit ihtiyacı azaltılacak ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacak. Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşların kredi talepleri VakıfBank mobil, internet bankacılığı ve sky limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz kalmaları önlenecek. Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.

İş Bankası

EFT ve havale ücretsiz

Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara, faiz ve taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek. Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörlere ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek sağlanacak. KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek. Maaş anlaşmalı olsun olmasın, banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak. Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) ücret alınmayacak. Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek. POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek. Bireysel müşterilere; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemeler.

Akbank

30 Haziran'a kadar ek süre

Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecek. Mobil, internet şube ve ATM üzerinden EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz yapılabilecek. ATM’lerden günlük para çekme limiti toplam 10 bin TL’ye çıkarılmıştı. Bunun süresi 30 Nisan’a uzatıldı. Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemler 30 Nisan’a kadar ücretsiz olacak.





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