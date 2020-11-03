Türkiye Bankalardan İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara borçları için destek

Bankalardan İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara borçları için destek

Türkiye

Bankalardan İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara borçları için destek

Bankalar İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır" ifadesi kullanıldı.

03 Kasım 2020, Salı 17:16 Son Güncelleme:
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankaların İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlara kolaylık sağlayacağını duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği, bankaların depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacağını duyurdu.

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Borçlarını ödemekte zorlananlara erteleme ve yapılandırma kolaylığı

TBB'den yapılan açıklama şöyle:

"İzmir ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Depremin etkilerinin sınırlı bir alanda kalması tesellimiz olmuştur. Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır.

Müşterilerden depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir. Mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyeleri bilgilendirilecektir."


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