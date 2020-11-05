Bankalardan kasa kiralama nasıl yapılır?

Bankalardan kasa kiralamak için kasaların bulunduğu şubelere yönlendirme yapılır. Hangi bankanın hangi şubelerinde kiralık kasa bulunduğu bankaların internet sitelerinden ya da kişinin direkt internet bankacılığı hesabından görüntülenebilir.

Bazı bankalar, kasa için depozito talep edebilir. Ancak kasanın içeriğine dair kesinlikle bilgi talep edilmez.

Müşterilerin elindeki değerli eşya para, ziynet, mücevher gibi şeylerin dışında davaların gidişatını değiştirecek dosya, tarihi eser vb. eşyalar da olabilir.

Kiralık banka kasasının ücretiyle ilgili ise yıldan yıla değişmekle beraber sadece bankaların ilgili birimleri tarafından bilgi verilmektedir.

Banka kasası kiralandıktan sonra çoğu bankada genellikle sadece mesai saatleri içerisinde kasaya ulaşılabilir. Nadir özel bankalar ise 7/24 ulaşım sistemi geliştirmiştir.