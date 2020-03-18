Bankalardan koronavirüs uyarısı: Promosyon için şubeye gitmeyin

Emeklilerin yeni promosyonlarını alabilmesi için 1 Mart itibarıyla bankalarla sözleşme yenilemesi gerekiyordu. Bankacılar; bu kapsamda koronavirüs salgınının en fazla etkilediği yaş grubu içinde olan emeklilerin, halihazırda şubelere promosyon işlemleri için yoğun şekilde geldiğini ifade etti. Bankacılar buna karşılık işlemlerin şubeler yerine internet üzerinden yapılması uyarısında bulundu.

7/24 hızlı ve kolay

Emeklilik promosyon işlemleri başta olmak üzere çok sayıda bankacılık işlemlerinin şubeye gidilmeksizin diğer kanallardan yapılabildiğine dikkat çeken bankacılar, emeklilerin internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve kolay şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirttiler.

ATM'de limit 5.000 TL oldu

Bankalar virüse karşı başka önlemleri de devreye aldı. Dünden itibaren çalışanlarının büyük çoğunluğunun evden çalışacağını duyuran Garanti BBVA, müşterilerine “Koronavirüs salgın önlemlerini en üst seviyeye çıkardık. ATM para çekme limiti 5.000 liraya yükseldi.

Diğer banka kartlarıyla ATM'den para çekme işlemi ücretsiz hale getirildi” mesajı gönderdi. Garanti BBVA, dünden itibaren çalışanlarının büyük çoğunluğunun evden çalışacağını da duyurdu.