Tekno şirketleri bankalarla bu konuda işbirliği yaparak tüketicilere önemli imkanlar sağlıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin de tüketici kredilerine yakında yansımasıyla son dönemde artan fiyatlar karşısında tüketicinin eli rahatlayacak. Şu anda bilgisayarda 12, tablette 6 ay vade, 3 bin 500 TL ve üzeri cep telefonlarında en fazla 3 taksit kuralı devam ediyor. Bankalar ise 36 ay vade ve yüzde 1.59’dan başlayan faiz seçenekleriyle tüketicinin risk raporuna göre kredi veriyor.

İşte seçenekler...

3 AY ERTELEME VE MASRAFSIZ SEÇENEK

ING: Teknosa’ya özel hazırladığı ‘teknokredi’ kampanyası kapsamında 500-20 bin TL arası ödemelerde 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. Banka, 5 bin TL’ye 3 ay vadede, 4 bin TL’de 6 ay vadede faiz uygulamıyor. ‘ING Alışverişçi’ fırsatında ise en az 500 TL, en fazla 25 bin TL’ye ve 36 ay vadeye kadar masrafsız kredi veriliyor. Faiz oranı ise yüzde 1.59. Başvuru için TEKNOSA yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 2229’a SMS gönderebilirsiniz.

100 TL DEĞERİNDE PUAN

Yapı Kredi: ‘Online alışveriş kredisi’ kapsamında Teknosa, Vatan Bilgisayar, Hepsiburada, Gittigidiyor, n11, MediaMarkt, Arçelik, General Mobile ve Genpa’ya özel 25 bin TL’ye ve 36 ay vadeye kadar fırsatlar sunuyor. Faiz oranı yüzde 1.79. Banka, bu anlaşmalı sitelerden yapılan alışverişlerde 100 TL değerinde de puan veriyor. Başvuru, cihazı aldığınız anlaşmalı siteler üzerinden yapılıyor ve hızla onaylanıyor.

50 BİN TL’YE KADAR

Fibabanka: Bankanın ‘alışveriş kredisi’ tüm elektronik ve beyaz eşyalarda 50 bin TL ve altındaki krediler için 36 aya varan taksit seçeneği sunuyor. Vatan Bilgisayar, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Siemens, Bosch, Profilo, Samsung ve n11 ile anlaşmalı olan bankanın kredi başvurusu, bu işyerlerinden yapılan alışverişlerin ödeme adımında Fibabanka Alışveriş Kredisi’ni seçerek gerçekleştiriliyor. Faizsiz ödeme seçeneklerinin de olduğu kredilerde faiz oranı, alışveriş yapılan iş ortağına göre değişiklik gösteriyor.

FAİZ ORANI DEĞİŞİYOR

Akbank: Elektronik cihazları da kapsayan ‘ihtiyaç kredisi’ kapsamında tam 100 bin TL’ye kadar yüzde 1.76 faiz oranıyla kredi veriyor. Vade süresi ise 24 ay. Bankanın çok acil ihtiyaçlar için sunduğu ‘Direkt Kredi’ fırsatı ise 36 aya kadar vadelendirilebiliyor. Buradaki alt limit 500 TL, üst limit de 25 bin TL. Faiz oranı ise yüzde 1.65. Bunun için internet alışverişlerinizde ödeme yaparken Direkt Öde’yi seçmeniz yeterli.

KİŞİYE ÖZEL UYGULANIYOR

İş Bankası: ‘Anında Kredi’ kapsamında, 100 bin TL’ye kadar olan ihtiyacınızı karşılıyor. Kredi tutarı 50 bin TL üzerinde olan krediler için vade 24 ay ile sınırlı, 50 bin TL ve altındaki kredilerde ise 36 aya kadar vade var. Faiz oranları kişiye özel uygulanıyor. Krediye İşCep, internet şubesi veya bankamatiklerden anında başvurulabiliyor. Çekilen kredi tutarı İş Bankası’ndaki vadesiz hesabınıza aktarılıyor.

ÜRÜNE GÖRE SÜRE

Garanti BBVA: ‘Şimdi Bonus’lu olun MediaMarkt’ta peşin fiyatına 12 taksit fırsatını kaçırmayın’ adlı bir kampanya başlattı. Ayrıca mobil bankacılık uygulaması BonusFlaş’a özel 2 bin TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL bonus fırsatı veriyor. Öte yandan Mediamarkt.com.tr’den yapılan cep telefonu ve bilgisayar alışverişlerinizde 12 aya, tablet alışverişlerinde 6 aya, diğer ürünlerde de 36 aya varan vade seçenekleri sunuyor.

PEŞİN FİYATINA TAKSİT İMKANI

Hepsiburada: Bilgisayar ve telefon hariç 25 bin TL’ye kadar olan kategorilerde 36 aya varan taksit seçeneği sunan Hepsiburada’da ayrıca 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 9 taksit uygulanıyor. Örneğin 7 bin 600 TL’lik bir TV, 36 ay vade ile aylık 281 TL’den başlayan ve 299 TL’ye kadar çıkan fiyatlarla satın alınabiliyor. En az vade süresi ise 3 ay. Kredi ile ürün almak isterseniz seçeceğiniz ürünün üzerine gelerek ‘alışveriş kredisi’ seçeneğini tıklamanız yeterli.

Gittigidiyor: Worldcard ile 600 TL ve üzeri peşin fiyatına 6 taksit, 1.500 TL ve üzerine peşin fiyatına 9 taksit uygulanıyor. Maximum ve Maximiles kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 ve 4 taksit, 600 TL ve üzerine peşin fiyatına 6 taksit, vade farkıyla 9 ve 12 taksit yapılıyor. CardFinans ve Advantage kredi kartınızla yapacağınız ödemelerde; 300 TL ve üzerine peşin fiyatına 3 taksit, vade farkı ile 6, 9 ve 12 taksit sunuyor. Kredi için ‘kredili ödeme’ seçeneğini tıklıyorsunuz.