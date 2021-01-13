Bankalardan tüketici için 3 ay ertelemeli kredi imkanı

Kredi çekecek herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar faiz oranlarını duyurdu. Çeşitli kampanyalar yapan bankalardan bazıları ödemeleri 3 ay erteliyor. Özellikle corona virüs salgını sürecinde borçlarını kapatmak için kredi kullanacaklar için büyük bir fırsat niteliğinde.

-Vakıfbank tarafından acil nakit ihtiyacı olanlar için, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.

Vakifbank'ta aylık faiz oranı yüzde 1,59'dan başlıyor. Fakat faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Vakıfbank örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Vade(Ay): 36 Ay

Faiz Oranı (Aylık): % 1.59

Taksit Tutarı: 1.932,78 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL

Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408

-TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun ödeme planınızı oluşturabilirsiniz.

TEB örnek ödeme tablosu:

Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Kredi Vadesi: 36

Faiz Oranı: %1,45

Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL

Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL

Sigorta: 596,90 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666

TEB kredi kullanan vatandaşlardan, kredilerini ödemekte zorluk çekenler için de 3 ay erteleme seçeneği bulunuyor. Bankadan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "TEB'den ihtiyaç / taşıt / konut kredisi ve KMH kullanan ve corona virüs salgını nedeniyle ödemelerinde zorluk çeken müşterilerimize ekonomiye destek paketi kapsamında 3 aya kadar 1 defaya mahsus erteleme imkanı sunuyoruz. Kredi ödemelerinizin erteleme işlemini 30 Haziran 2021'e kadar gerçekleştirebilirsiniz" denildi.

-ING yüzde 1,54'ten başlayan faizlerle 36 aya varen vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

ING örnek ödeme tablosu:

Faiz oranı: %1,54

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade: 36 ay

Toplam geri ödeme: 13.781,52TL

Kredi tahsis ücreti: 50,00TL

-Yapı Kredi'den naki sıkıntısı olan vatandaşlar için 3 ay ötelemeli kredi fırsatı bulunuyor. 3 aya kadar ertelemeli kredi başvurusu Yapı Kredi mobil veya bireysel internet şubesi üzerinden yapılabiliyor. İhtiyaç kredisi faiz oranı %2,19, 36 ay vade 3 ay ertelemeli.

Yapı Kredi örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Vade: 36 ay

Aylık Akdi Faiz Oranı: 2,19%

Kredi Tahsis Ücreti: 50 TL

Aylık Taksit Tutarı: 432,97 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 15.586,92 TL

-İş Bankası'ndan 90 gün ertelemeli kredi kullanım imkanı. Bankadan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

Üstelik, Anında Kredi’ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli Anında Kredi’ye İşCep veya İnternet Şubesi’nden başvuru yapabilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.

-QNB Finansbank da müşterilerine ödeme kolaylığı sunan bankalar arasında yer alıyor. QNB Finansbank yüzde 1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.







