Bankaların 2021 yılı çalışma saatleri belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde bir dizi yeni tedbirler alındı. Corona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirlerin yanı sıra bankalar da art arda mesai saatlerinde değişikliğe gitmişti.

-Garanti BBVA internet sitesinden daha önce yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini vermişti. Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre corona virüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışacaktı. Bankadan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre bankanın şubeleri 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye başladı. Açıklamada "Yeni corona virüs tedbirleri kapsamında şube içinde uygulanan önlemler devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

-Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. Bankanın internet sitesinden yayınlanan duyuru ile müşterilere konuyla alakalı bilgi verildi. Yapılan açıklamada "Şubelerimiz 18 Ocak itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Tarih belirlendi

-QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak internet sitesinde müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada "Şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibarı ile 10:00-13:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye başlayacaktır" denildi.

-Akbank da daha konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yapmıştı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Akbank son olarak yaptığı açıklamayla 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladığını duyurdu.

-Yapı Kredi de sosyal medya hesabından konuyla ilgili duyuru yaptı. Buna göre banka 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini açıkladı.

-Denizbank da internet sitesinden yaptığı açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu.

-Çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında olan HSBC de internet sitesinden "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şubelerimiz hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

-TEB de çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankadan yapılan duyuruya göre şubeleri, 14.01.2021 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

-ING Bank da daha önce çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti ve internet sitesinden müşterilerine bilgi vermişti. Son olarak banka çalışma saatlerini yeniden güncelledi. Buna göre banka 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verdi.

-Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini açıkladı.

-Vakıfbank da resmi Twitter hesabından şubelerinin çalışma saatlerinin 10 Aralık 2020 itibarıyla değiştiğini duyurmuştu. Banka açıklamasında "Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri 09:30-12.30 ve 13.30-16.00 olarak güncellenmiştir. Birçok bankacılık işleminizi VakıfBank Mobil, İnternet Şubemiz ve ATM'lerimizden 7/24 gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

-Albaraka Türk internet sitesinden yaptığı duyuruda corona virüs tedbirleri kapsamında 17.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar şube hizmet saatlerinin 09.30-17.00 olarak düzenlendiğini belirtti. Bankada öğle arası saati ise 12:30-13:30 arası.

-Fibabanka çalışma saatleri, bankanın resmi internet sitesinde sabah 10.00 ile akşam 16.00 olarak görünüyor. Banka, resmi Twitter hesabından "Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında, 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır" açıklamasını yapmıştı.

-Şekerbank da son olarak yaptığı güncel bir açıklama ile şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Şubeler 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bunun yanı sıra bankaların çalışma saatleri güncel gelişmeler doğrultusunda değişiklik gösterebileceği için en doğru bilgiyi almak adına bankaların internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ya da bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.

Milliyet





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