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Bankamatiğe sıkışan kartından 1 saatte 5 bin dolar çaldılar!

İstanbul Fatih'te para çekerken bankamatikte kartı sıkışan Rus uyruklu Ahmad V.'nin hesabından 1 saat içinde 5 bin dolar para çalındı. Polis her yerde parayı çeken 3 zanlıyı arıyor

18 Şubat 2019, Pazartesi 17:38 Son Güncelleme:
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Bankamatiğe sıkışan kartından 1 saatte 5 bin dolar çaldılar!

İstanbul Fatih'teki Ağa Yokuşu'nda bir otelde kalan Rusya vatandaşı Ahmad V., polise giderek otelin yakınındaki bankamatikte kartının sıkıştığını ve 1 saat sonra kontrol ettiği hesabında 5 bin dolarının çekilmiş olduğunu ileri sürdü.

1 SAAT İÇERİSİNDE 5 BİN DOLAR

Banka yetkililerince yapılan kontrollerde, Ahmad V.'nin hesabından farklı bankamatiklerden 1 saat içerisinde yaklaşık 5 bin dolar para çekildiği belirlendi.

Polis ekipleri, Ahmad V.'nin para çektiği bankanın bankamatiğine giderek inceleme yaptı. Ahmad V. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARANIYORLAR

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olaya karıştığını tespit ettikleri yabancı uyruklu 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çağatay KENARLI / DHA

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