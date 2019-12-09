Bankaya 100 bin TL 'Kişisel bilgi' cezası

Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), emsal niteliğinde bir karara imza attı.

09 Aralık 2019, Pazartesi 08:00
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Bankaya 100 bin TL 'Kişisel bilgi' cezası

Olay Bursa’da gelişti. KVKK’ya müracaat eden bir vatandaş, kişisel verisi olan cep telefonu numarasının bir banka tarafından veriliş amacı dışında kullanıldığını öne sürdü. Şikayeti değerlendiren KVKK, banka çalışanının, özel işi için banka müşterisini telefonla aramasında ihlal olduğuna hükmetti.

Amacı dışında

Kurul kararında; banka çalışanın, müşterisini arayarak eşinin müdürü olduğu şirket ile ilgili olarak eşine ulaşamadığını ve eşiyle iletişime geçebilmesi konusunda kendisine yardımcı olmasını talep ettiği belirtildi. Bankanın, ilgili kişinin cep telefonu numarasını bankaya veriliş amacı dışında kullandığına dikkat çeken Kurul, bankayı 100 bin lira para cezasına çarptırdı.

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