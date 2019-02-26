’Banker Bilo’ filmindeki o sahne Trabzon’da gerçek oldu

Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman’ın paylaştığı ’Banker Bilo’ filmi, Trabzon’un Araklı ilçesinde gerçek oldu.

İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçen 18’i Afganistan, 5’i Pakistan ve Bangladeş uyruklu 28 göçmen, kamyonla İstanbul’a gitmek için insan kaçakçılarıyla anlaştı.

ORMANLIK ALANA BIRAKTILAR

Ücretini ödeyip kamyona yüklenen mülteciler, daha sonra İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı. İnsan kaçakçıları, taşıdıkları mültecileri dün gece saatlerinde, "Burası İstanbul, biraz yürüdükten sonra şehre varacaksınız" denilerek, Araklı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde karayolu yakınındaki ormanlık alana bıraktı. Göçmenleri bırakan insan kaçakçıları, daha sonra geldikleri kamyonla bölgeden ayrıldı.

28 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, havanın aydınlanmasıyla 28 göçmenin ormanlık alanda yürüdüklerini fark etti. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarla, 28 göçmen yakalandı. Ekipler, mültecileri araçlarla İl Jandarma Komutanlığı’na götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri yapılan çalışmaları neticesinde, bahse konu kamyonu yakalayarak, içindeki 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

FİLMİN KONUSU

1980 yılı yapımı filmde, Almanya’ya gitme ümidiyle yola çıkan ve dolandırılan Bilo’nun hikâyesi anlatılır. Almanya’ya işçi olarak giden Maho seneler sonra köyüne geri döner. Bilo’nun da içlerinde bulunduğu pek çok köylüden Almanya’ya götürme vaadi ile para alır. Ancak onları Almanya yerine İstanbul’a getirir ve orada terk eder.

Fatih TURAN/ARAKLI (Trabzon)(DHA)