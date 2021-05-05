Banksy de kripto paraya geçti
İngiltere merkezli Sotheby’s Müzayede Evi, ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Love is in the Air' eserinin satışının yapılacağı müzayedede, ilk kez fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 17:48 Son Güncelleme:
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Sanat dünyasında da kripto para kullanımına olan ilgi artmaya devam ediyor. İngiltere merkezli Sotheby’s Müzayede Evi yetkilileri, Banksy adıyla bilinen İngiliz sokak sanatçısının en bilinen eserlerinden ‘Love is in the Air’in satışında kripto ödemelerinin kabul edileceği ifade edildi. 12 Mayıs’ta New York’ta gerçekleştirilmesi planlanan müzayede satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor.
SANAT DÜNYASINDA KRİPTO PARA YAYGINLAŞACAK
Sputnik'te yer alan habere göre, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan açık artırma için Sotheby's Müzayede Evi'nin, dünyada önde gelen kripto para değişim platformlarından biri olan Coinbase Global Inc (COIN.O) ile anlaştığı duyuruldu.
Uzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti.