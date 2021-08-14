Kültür & Sanat Banksy eserlerin kendisine ait olduğunu doğruladı

Banksy eserlerin kendisine ait olduğunu doğruladı

Kültür & Sanat

Banksy eserlerin kendisine ait olduğunu doğruladı

İngiltere'nin birçok bölgesinde ortaya çıkan yeni duvar resimlerinin kimin eseri olduğu bir haftadır merak ediliyordu. Ünlü sokak sanatçısı Banksy, eserlerin kendine ait olduğunu doğruladı.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 12:03 Son Güncelleme:
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İngiltere'nin kıyı kasabalarında geçtiğimiz hafta birden çok gizemli duvar resimleri ortaya çıktı. Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinde yaygın olan motifleri içeren çalışmalar büyük merak uyandırdı. Bir haftanın ardından Banksy eserlerin kendine ait olduğunu doğruladı. Anonim sanatçı, resmi Instagram hesabından "A Great British Spraycation" adlı bir video paylaştı. Banksy'nin yeni çalışmaları yine dünya sorunlarına güçlü göndermeler yapıyor.

Eserlerden birinde kağıttan korsan şapkaları giyen, terk edilmiş bir kano önünde oynayan üç çocuk görülüyor. Çocukların arkasında "Hepimiz aynı gemideyiz" yazıyor.

Kaynak: NTV


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