Banksy eserlerin kendisine ait olduğunu doğruladı

İngiltere'nin kıyı kasabalarında geçtiğimiz hafta birden çok gizemli duvar resimleri ortaya çıktı. Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinde yaygın olan motifleri içeren çalışmalar büyük merak uyandırdı. Bir haftanın ardından Banksy eserlerin kendine ait olduğunu doğruladı. Anonim sanatçı, resmi Instagram hesabından "A Great British Spraycation" adlı bir video paylaştı. Banksy'nin yeni çalışmaları yine dünya sorunlarına güçlü göndermeler yapıyor.

Eserlerden birinde kağıttan korsan şapkaları giyen, terk edilmiş bir kano önünde oynayan üç çocuk görülüyor. Çocukların arkasında "Hepimiz aynı gemideyiz" yazıyor.

Kaynak: NTV





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