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Kültür & Sanat Banksy, sağlık çalışanlarını süper kahraman olarak resmetti

Banksy, sağlık çalışanlarını süper kahraman olarak resmetti

Kültür & Sanat

Banksy, sağlık çalışanlarını süper kahraman olarak resmetti

Sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'deki Southampton General Hastanesi'ne, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını süper kahraman gibi resmettiği bir eserini hediye etti. Eserin, karantina sonrasında sağlık çalışanlarının yararına açık artırmaya çıkarılacağı belirtildi.

08 Mayıs 2020, Cuma 10:48 Son Güncelleme:
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Efsanevi sokak sanatçısı Banksy, karantina sürecinde bir esere daha imza attı. Southampton General Hastanesi'ne hediye ettiği eserde Banksy, ‘süper kahraman’ gibi resmettiği sağlık çalışanlarına çabaları için teşekkür etti. Resimde bir çocuğun oyuncak sepetindeki Batman ve Örümcek Adam oyuncaklarını yerine, pelerinli bir hemşireyle oynadığı görülüyor. Bir de not gönderen Banksy, “Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum” dedi. Sanatçı, ‘Çığır Açan’ (Game Changer) adını verdiği eserini Instagram hesabından da paylaştı.

https://www.instagram.com/p/B_2o3A5JJ3O/?utm_source=ig_embed

Büyük kısmı siyah beyaz olan bir metrekare boyutundaki resim, hastane yönetimi tarafından acil servis girişine asıldı. Banksy adına Guardian gazetesine konuşan bir sözcü, resmin karantina döneminden sonra İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları yararına açık artırmaya çıkarılacağını belirtti. Bu, Banksy'nin karantina döneminde yaptığı ikinci eser oldu. Daha önce de evinin banyosunda bir dizi farenin yarattığı karmaşayı resmeden Banksy, “Karım evde çalışmamdan nefret ediyor" notunu düşmüştü.

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