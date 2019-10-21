Banksy, sorduğu soruyu bilemeyenlere eser satmıyor

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Dünyanın en tanınmış sokak sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde Gayrisafi Milli Hasıla adında, Londra'da dükkan açmıştı. Dükkan dışarıdan görülebilir ancak hiçbir müşteri içine girip gezemiyordu.

Eserlerini almak isteyenlere sınav yapacak

Eserlerini internetten satışa sunan Banksy, müşterilere bir soru soracak ve bu soruya en iyi cevabı verenlere eserlerini satacak. Banksy'nin soracağı soru şu; Sanat neden önemlidir?





Banksy'nin bu sorusuna en eğlenceli, bilgi verici ve aydınlatıcı yanıtı veren kişiler, eserleri satın almaya hak kazanacak. Yanıtlar, profesyonel bir komedyen tarafından seçilecek.

Satışa sunulacak en gözde eserler, 500 sterlinlik (3 bin 735 lira) disko topundan polis kaskı ve 750 sterlinlik (5 bin 600 lira)tuğladan yapılan tasarımcı çantası.



