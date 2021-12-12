Banksy'den 4 kişiye destek tişörtü
Duvar resimleriyle ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, köle tüccarının heykelini devirdikleri için yargılanacak 4 kişiye destek için tişört yaptı.
12 Aralık 2021, Pazar 11:57 Son Güncelleme:
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Gerçek kimliği bilinmeyen sanatçı, tasarladığı gri tişörtlerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve Bristol'de satılacağını duyurdu. Tişörtte "Bristol" yazısının altında köle tüccarı Edward Colston'ın devrilen heykelinin kaidesi görülüyor.Banksy, 25 sterlinlik tişörtten elde edilen tüm gelirin hâkim karşısına çıkacak 4 kişiye "bir bira içmeleri için" verileceğini bildirdi."Colston Dörtlüsü" olarak bilinen Rhian Graham, Jake Skuse, Sage Willoughby ve Milo Ponsford, heykeli yıkarak kamu malına zarar vermekle suçlanıyor.
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