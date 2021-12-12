Gerçek kimliği bilinmeyen sanatçı, tasarladığı gri tişörtlerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve Bristol'de satılacağını duyurdu. Tişörtte "Bristol" yazısının altında köle tüccarı Edward Colston'ın devrilen heykelinin kaidesi görülüyor.Banksy, 25 sterlinlik tişörtten elde edilen tüm gelirin hâkim karşısına çıkacak 4 kişiye "bir bira içmeleri için" verileceğini bildirdi."Colston Dörtlüsü" olarak bilinen Rhian Graham, Jake Skuse, Sage Willoughby ve Milo Ponsford, heykeli yıkarak kamu malına zarar vermekle suçlanıyor.