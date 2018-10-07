Banksy'nin 'Balonlu Kız' tablosu kendini imha etti

Banksy'nin 'Balonlu Kız' tablosu kendini imha etti İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin müzayedede 1,04 milyon sterline (8.5 milyon lira) alıcı bulan "Balonlu Kız" isimli eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı