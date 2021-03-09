Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanları için teşekkür niteliğinde hazırladığı Game Changer (Çığır Açan) adlı eserin açık artırmada 2.5-3.5 milyon pound (26.5-37 milyon lira) arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Banksy, bu işinde süper kahramanlar Batman ve Spiderman’in oyuncaklarını sepete atmış küçük bir çocuğu, hemşire bebekle oynarken resmediyor. Hastanenin acil bölümünde asılı olan tablo 23 Mart’ta açık artırmaya çıkacak ve elde edilen gelir Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne fon olarak aktarılacak.









UMUDUN RESMİ

Müzayede şirketi Christie’s, tablonun ‘umudun resmi’ olduğunu belirterek, dünya çapında pandemiyle ön saflarda mücadele edenlere bir saygı ve hayranlık duruşu olarak nitelendirdi.

"UMARIM MEKANI RENKLENDİRİR"

Banksy, resim armağan ettiği hastane çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmeyip "Yaptığınız her şey için teşekkürler. Umarım bu resim siyah beyaz olmasına rağmen mekanı biraz olsun renklendirir" demişti.







