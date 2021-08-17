İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin Suffolk sahillerine yaptığı eserlerinden biri vandalların saldırısına uğradı. Sahildeki duvara gider deliğinin altına kokteylini uzatan gamsız bir fareyi resmederek çevre kirliliğine dikkat çeken Banksy’nin eserinin üstü beyaz spreyle boyandı. Banksy’nin eserleri milyonlarca dolara satılıyor. Eserleri koruma altına alınıyor. Ancak bir haftada sekiz eser birden yapınca hepsine aynı anda koruma sağlanamadı.

Duvar sanatı ustası Banksy, eserini yaptıktan sonra böyle görüntülenmişti.