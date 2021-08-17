Kültür & Sanat Banksy'nin eseri vandalların saldırısına uğradı

Banksy'nin eseri vandalların saldırısına uğradı

Kültür & Sanat

Banksy'nin eseri vandalların saldırısına uğradı

Eserleri milyonlarca dolara satılan Banksy'nin İngiltere'nin doğu kıyılarına geçtiğimiz haftalarda birkaç eserini yapmıştı. Banksy'nin eserlerinden biri saldırıya uğradı ve beyaz sprey boyayla karalandı.

17 Ağustos 2021, Salı 09:36 Son Güncelleme:
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İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin Suffolk sahillerine yaptığı eserlerinden biri vandalların saldırısına uğradı. Sahildeki duvara gider deliğinin altına kokteylini uzatan gamsız bir fareyi resmederek çevre kirliliğine dikkat çeken Banksy’nin eserinin üstü beyaz spreyle boyandı. Banksy’nin eserleri milyonlarca dolara satılıyor. Eserleri koruma altına alınıyor. Ancak bir haftada sekiz eser birden yapınca hepsine aynı anda koruma sağlanamadı.

Duvar sanatı ustası Banksy, eserini yaptıktan sonra böyle görüntülenmişti.

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