Kültür & Sanat Banksy'nin sağlık çalışanlarına bağışlayacağı eseri rekor fiyata satıldı

Banksy'nin sağlık çalışanlarına bağışlayacağı eseri rekor fiyata satıldı

Kültür & Sanat

Banksy'nin sağlık çalışanlarına bağışlayacağı eseri rekor fiyata satıldı

Dünyanın en gizemli sokak sanatçısı Bansky'nin sağlık çalışanlarının onuruna çizdiği Game Changer (Çığır Açan) 19 milyon 450 bin euroya satıldı. Eser için ödenen para, İngiltere'deki sağlık çalışanlarına bağışlanacak.

24 Mart 2021, Çarşamba 09:05 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanları için teşekkür niteliğinde hazırladığı Game Changer (Çığır Açan) adlı siyah-beyaz eseri, çekişmeli geçen bir açık artırma sonucu 19 milyon 450 bin eurodan (16 milyon 750 bin pound) alıcı buldu. Müzayede öncesi eserin 2,5 milyon ile 3,5 milyon pound arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyordu. Tahminlerin üzerine çıkılan satıştan elde edilen para ise Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bağışlanacak.

HASTANENİN DUVARINA ÇİZİLMİŞTİ

NTV'de yer alan habere göre eser, geçen yılın mayıs ayında İngiltere'nin güneyindeki Southampton kentindeki hastanenin duvarına çizilmişti. Grafitinin büyüklüğü yaklaşık bir metrekare. Resimde küçük bir erkek çocuğu, çöp kutusuna atılmış Batman ve Superman gibi oyuncakların arasından yüzü maskeli, pelerinli bir hemşireyi havaya kaldırıyor.

HASTANEYE REPRODÜKSİYONU BIRAKILACAK

Bansky bu eseri hastane duvarına çizerken sağlık çalışanlarına üzerinde "Yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Her ne kadar siyah-beyaz olsa da bu resmen ortamı aydınlatmasını umuyorum" yazılı bir not bırakmıştı. Eseri daha önceden açık artırmaya çıkarmayı planlayan sanatçı, hastaneye de çizimin bir reprodüksyonunu bırakacağını açıklamıştı.


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