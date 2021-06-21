Kültür & Sanat Banksy'nin telif savaşı devam ediyor: 2 eserini daha kaybetti

Banksy'nin telif savaşı devam ediyor: 2 eserini daha kaybetti

Kültür & Sanat

Banksy'nin telif savaşı devam ediyor: 2 eserini daha kaybetti

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğini gizlemesinden dolayı telif hakları aleyhine sonuçlanmaya devam ediyor. Banksy, son olarak iki eserinin telif hakkını da kaybetti. Böylece sanatçının üzerinde yasal hak iddia edemediği eserlerin sayısı 4 oldu.

21 Haziran 2021, Pazartesi 17:44 Son Güncelleme:
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İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eserini tebrik kartlarına basarak satan şirket Full Color Black Limited'e açtığı telif davası sonuçlandı. Sanatçının, 2008'de New Orleas'taki 'Girl with an Umbrella' (Şemsiyeli kız) ve Londra'daki eseri 'Radar Rat' (Radar faresi) için açtığı dava aleyhine sonuçlandı. ​Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, Banksy'nin anonim olmayı seçmesi nedeniyle kimliğinin yasal olarak belirlenemeyeceğini ve bu durumun telif hakkı yasaları uyarınca korunmasını engellediğini belirtti. Karar heyeti ayrıca sanatçının markalaşmak için 2018'de başvuru yaptığı ancak herhangi bir mal veya hizmet üretip sattığına dair yeterli kanıt sunmadığını da vurguladı. 

Sputnik'te yer alan habere göre, heyet Banksy'nin 2019'da Croydon'da bir dükkan tuttuğunu ancak hiç açmadığını ve markalaşma kanunlarına uygun görünmek için online satış yaptığını belirttiği kaydedildi. Bu nedenle, sanatçının 'kötü niyetle' hareket ettiği belirtildi. 

Banksy daha önce aynı şirkete 'Laugh Now' ve 'Flower Bomber' eserleri için açtığı telif davalarını da aynı sebepten kaybetmişti. 

Telif hakkı, bir sanatçının eserini yaşamı boyunca ve ölümünden 70 yıl sonra yeniden üretilmesini engellerken, ticari marka bir ürünün ticari kökenini süresiz olarak güvence altına alıyor.


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