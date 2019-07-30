Banu Alkan kıyafetiyle eleştiri oklarına hedef oldu
İstanbul'da bir güzellik merkezinin açılışına katılan oyuncu Banu Alkan, giydiği beyaz elbise ile eleştiri yağmuruna tutuldu
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, geçtiğimiz gün İstanbul'da bir güzellik merkezinin açılışına katıldı.
Açılışta ilgi odağı olan Alkan, giydiği beyaz kıyafet için 'Kıyafetim Christian Dior'a benziyor, ama Osmanbey Dior' dedi.
TAKİPÇİLER BEĞENMEDİ
61 yaşındaki Banu Alkan'ın kıyafeti sosyal medya platformlarında kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
Takipçiler, Alkan'ı giydiği kıyafet nedeniyle topa tuttu.
Bazı kullanıcılar, 'Yeni gelinlerin yatak örtüsüne benziyor', 'Nevresim giymiş', 'Çeyizimdeki yatak örtüsüne benziyor' şeklinde ağır eleştirilerde bulundu.