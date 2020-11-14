Yeni projeye başlıyormuşsunuz Bülent Ersoy’la. Doğru mu?

Yönetmen Mustafa Kotan’la görüştüm geçenlerde. Geçmişte yaptığımız program çok sevilmişti. Yeniden birlikte işler yapacağız gibi görünüyor. Format konusunu şu an benim açıklamam doğru olmaz.

Bülent Ersoy’la aranız nasıl?

Bülent Ersoy’u çok seviyorum ama beni zorluyor.

BÜLENT ERSOY STAR AMA BEN DE STAR ÜSTÜ STAR’IM BEBEĞİM!

Neden zorluyor? Kapris mi yapıyor?

Kapris demeyelim ama ben bunu adlandıramadım. Zor bir kişilik. Bülent Ersoy star ama karşısında da star üstü star var bebeğim.

Çok iddialısınız her zaman. Bunları gerçekten inanarak mı söylüyorsunuz yoksa ilgi çekmek için mi böyle davranıyorsunuz?

Ben, gerçek olmayan bir şeyi söylemem. Türkiye sinemasının 100. yılında (2014) ‘Gelmiş Geçmiş Yaşayan En Güzel Kadın Ödülü’nü aldım. Ama ben bunun üzerine de çıkıyorum. Dünyada son yüzyılda Hollywood ve bütün dünyadaki güzel kadın oyuncuları içine de girerim.

HOLLYWOOD YILDIZI OLACAKTIM AMA…

Peki, nasıl oldu da Hollywood’a açılmadınız?

Açıldım aslında. 1993 yılında ilk eşim Gürbüz Hanif Bey, beni Hollywood’a götürmüştü. Benim için “Böyle bir yüz, böyle vücut kimsede yok. Bu harcanmamalı, tüm dünya seni tanımalı” diyerek götürdü beni. Zaten seyahatlerimiz de hep oralaraydı. İleri görüşlü, muhteşem bir adamdı. Sonra o Türkiye’ye döndü. Ben kardeşim Bahar’la orada kaldım, çünkü çok iyi İngilizce konuşmam gerekiyordu. Hatta beni dünyaca ünlü prodüktörlerle görüşecekti ama mide kanseri oldu maalesef. Ben bir Hollywood yıldızı olacaktım ama hayallerimi bırakıp sadece onun sevgisi için yanına döndüm. 11 ay sonra da kaybettik. İki yıl kadar kendime gelememiştim.

YAPTIĞIM 42 FİLME BAKIYORUM DA BENİM GİBİ BİR KADIN DÜNYAYA ÇOK AZ GELİR

Türkiye’de sinema adına iyi şeyler yaptığınıza inanıyor musunuz?

Yaptığım 42 filme bakıyorum da benim gibi bir kadın dünyaya çok az gelir. O çok beğendiğimiz kadınları bugün Instagram sayesinde büyütüyoruz. Fakat benim her yaşımdaki halim aynı. Hâlâ gençliğimin zirvesindeyim. Her zaman bebek kalbimle hareket ediyorum. Şeffafım, gizlim saklım yok…

LADY DIANA’NIN KÜRKÇÜSÜNDEN ALIŞVERİŞ YAPARDIM, PARİS’TE BANA ÖZEL DEFİLE DÜZENLENİRDİ

Gürbüz Hanif, evli ve çocukluydu ve ilişkinizi de hiç saklamadınız...

Hayır, evli değildi. Ne münasebet! Saklanacak bir şey yok ki, o benim eşim. Eşini kaybettikten iki sene sonra benimle tanışmıştı. Diğer söylenenler külliyen yalan. Ben zaten benim olan bir erkeği paylaşamam. Asla evli erkekle olmam.

Neden evlenmediniz?

Çok küçüktüm. Zaten beş yıl boyunca hayatımda çok sevdiğim bir insan olarak kaldı. Çünkü çok dürüst ve aklı başında bir kişilikti. 21 yaşıma kadar büyümemi beklemişti.

Çok zengin bir adamdı. Üzerinize hiçbir şey yaptırmadı mı?

Gürbüz Bey’den gördüğüm değer bambaşkaydı. Lady Diana’nın alışveriş yaptığı mağazalardan alışveriş yapardım. Lady Diana’nın kürkçüsü benim de kürkçümdü. Paris’te bana özel defile düzenletirdi alışverişim için. İki erkek kardeşimi Londra’da okuttu. Annemi en güzel yerlerde oturttu. Çocukları bir tek şunda ayıp etti; oturduğum yalıyı elimden aldılar. Çok da önemli değil aslında. Hiçbir zaman paraya bakmadım, çünkü Gürbüz Bey’le paranın içinde doğdum. Çok toktum paraya.

GÜRBÜZ HANİF’İ ÇOK SEVDİM, MURAT TAŞDEMİR’E AŞIK OLDUM

Gürbüz Bey’den sonra aşık olabildiniz mi?

Gürbüz Bey’i sevdim. Murat Taşdemir’e aşık oldum. Gürbüz Bey’in sevgisi tartışılamaz bile. Bir erkekten o değeri, sevgiyi, aşkı görmek yüzyılda bir denk gelir kadınlara. Dünyanın her yerine gidip alışveriş yapardım. Sürekli Paris’teydim. En iyisini alırdım hep Gürbüz Bey sayesinde. O bir rüyaydı. Paris ve Montreux'de ‘Lady School’a gönderdi beni. O her kadın için bir rüyaydı.

Dişi bir kadındınız. Kıskanır mıydı sizi?

Türkiye’de belki aristokrasi yok ama o aristokrat bir kişilikti. Sadece filmlerde bikini giymemden rahatsız olurdu. Gürbüz Bey, beş yıl sonra ne yapacağımı planlardı. Hiçbir konuda harcanmamı istemezdi. Ben bikini giymek ve bir-iki filmde öpüşmek dışında fazlasını yapmadım. Parmak ucu ile havuz ya da denizde yürümek ayıpsa, bilemem. Bir insanın filmleri gündüz kuşağında yayınlanabiliyorsa o absürt film değildir. Bir filmimde yönetmen, partnerimle çok yakınlaşmamı istemişti. Ben Gürbüz Bey’i aramıştım, bir saat içinde Marmaris’e yanıma gelmişti ve yönetmene, “Ya bu filmi bitirin ya da bundan sonrası yok” demişti.

BEN REYTING KRALİÇESİYİM, KONUŞULMAYI DA KONUŞTURMAYI DA BİLİRİM

İnsanlar sizin “Çok mu zeki yoksa aptal mı?” olduğunuzu tartışıyor. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? ‘Aptal sarışın’ imajına ne dersiniz?

Sarışınlar aptal değildir! Ayrıca ben konuşulmayı da konuşturmayı da bilirim. Neden ben reyting kraliçesiyim? İnsanlar aptallığı değil güzelliği seyrediyor. İnsanlar, güzel kadını hep aşağıya çekmeye çalışır. Ben dünyanın en zeki kadını olmasaydım Gürbüz Bey gibi bir adamı taşıyabilir miydim? 35 yıl zirvede kalabilir miydim? Herkes kendi işine baksın! Bazen aptal soruları kahkahalarımla geçiştiriyorum. Ben aptal sarışın değilim. Gayet zekiyim.

Hiç etkilendiğiniz aktörler oldu mu?

Hakan Ural’ı çok beğenirdim, çok yakışıklıydı. Büyük star’larla oynadım ben. Cüneyt Arkın, Kadir İnanır gibi… Aktörler de yarattım ben. İki dudağımın arasında olan aktörler vardı. Tolga Savacı’nın ilk beş filmi benimleydi.

BUGÜN ÖLSEM YÜZYIL RAFLARDA OLURUM, İMZAMI ÇOKTAN ATTIM

Sizin gibi bir oyuncu bugün neden sinema ya da dizilerde yok?

Ben iki dizi yaptım ve bir daha da dizi yapmam. Çok önemli projeler geldi de yapmadım. Çünkü ben özgür bir insanım. Seyahatlerimi engelliyorsa dizi çekemem. Zaten setlere koşmaktan genç kızlığımı yaşayamadım. Şimdi genç kadınlığımı yaşıyorum. Zaten şöhretin ennnn zirvesine çıktım. Bugün ölsem yüzyıl raflarda olurum. İmzamı çoktan attım. Filiz Akın, 40 yıldır çalışmıyor ama hâlâ Filiz Akın.

Siyasi duruşunuzu hiç bilmiyoruz ama artık herkes siyaset konuşuyor…

Tabii ki bir sanatçı toplumun önünde yarı milletvekili sayılır. Sanatçının kişiliği de topluma örnek olmalı. Toplumun önündeyseniz her şeye dikkat etmelisiniz ama siyaset başka bir şey. Bir gün mutlaka Türkiye’nin Kültür Bakanı olmak isterim.

Peki, neden Kültür Bakanı olmak isterdiniz?

Çünkü benim yapabileceğim bakanlık o. Sanayi Bakanı olamayacağıma göre! Sanatla ilgili olarak Türkiye’yi dünyayla birleştirmek isterdim. Sanatçı olduğum için bu bakanlığa yakıştırıyorum kendimi. Başka bir siyasi söylemim olamaz. Ben herkesin yıldızıyım. Mutlaka toplumsal olaylara parmak basabilir bir sanatçı ama bazılarını kırabilir.

Ülkenin en büyük sorunu ne sizce?

Kadına, çocuklara ve hayvana karşı olan şiddeti çözmemiz lazım. Hayvan yasasının çıkması şart! Hayvanlara bu derece acımasız davranmak, insanoğluna yakışmıyor. Kadın; eş, kardeş, anadır. Bunu görüp kadına daha çok değer verilmesi lazım.

Hayatınızın film olmasını ister miydiniz?

Oluyor bile. Çekeceğiz.

Maddi durumunuz nasıl?

Çok şükür, geçinecek kadar varlıklıyım.

ÇOK ZEKİ VE KÜLTÜRLÜ BİR KADINIM

Siz kendinizi nerede görüyorsunuz?

Kültürel yanım harikadır. Ben dünyayı küçücük yaşımda adım atarak gezdim. İnsanlar okur öğrenir, ben giderek öğrendim. Çok zeki ve kültürlü bir kadınım. Bundan sonra da topluma yararlı işler yapmak isterim.

Sanatçı muhalif olmalı mı?

Sanatçı rengini belli etmeli ama kimseyi incitmeden.

Sosyal medyayı nasıl buluyorsunuz? Eski sevgiliniz Murat Taşdemir’in fotoğrafını paylaşmışsınız ama olumsuz yorumlar almışsınız...

O adam 13 yıl benimdi. İsmi lazım değil, benim 13 yıllık kocamı gelip ayarttı. İsteseydim Murat gidebilir miydi? İpini saldım gitti. Kimse kimseyi sosyal medyada linç edemez. Kendi kültürünü belli eder herkes söylemleriyle, yorumlarıyla. Ben etkilenmiyorum. O tür insanlara tepeden bakıyorum.

FİLM YILDIZLARI ESKİDEN EVLENİP ÇOCUK YAPMAZDI AMA BU YARGI ANGELINA JOLIE’DEN SONRA DEĞİŞTİ

Bir çocuğunuz olmasını ister miydiniz?

Şimdiki aklım olsa beş çocuk doğururdum. Annemin 14 torununu ben büyüttüm.

Neden çocuk yapmadınız?

Film yıldızları eskiden evlenip çocuk yapmazdı ama Angelina Jolie’den sonra değişti bu yargı.

Şu an aşk var mı?

Her an olabilir, çünkü aşk kapılarımı açtım. Murat Bey’le aşkımız çok iyiydi. Ayrıldıktan sonra da bir yıl devam etmişti. Yorulmuştum, dinlendim. Artık yeni bir aşka hazırım.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK AŞIK OLUNAN KADINIM, ÖNEMLİ İŞ İNSANLARI YALIMIN ÖNÜNDE UYURDU BENİM İÇİN

Hep uzun ve istikrarlı ilişkiler yaşamışsınız, değil mi?

Türkiye’de en çok aşık olunan kadındım. Çok önemli iş insanları yalımın önünde botların içinde uyurdu benim için ama ben ne Gürbüz Bey’i ne Murat Bey’i asla aldatmadım. Ben böyle yetiştirildim annem tarafından. Çok değerli bir annem vardı. Kaliteyi çok iyi bilen bir kadınım. Benim hayatımda kalite olmalı ve ben çok kaliteli iki erkeğe sahip oldum.

KYLIE JENNER SİNSİCE BENİ TAKİP EDİYOR, RESMEN BENİ KOPYALAYARAK YARATTI KENDİNİ

Neden Kylie Jenner'a “Kezban” dediniz?

Resmen beni kopyalayarak yarattı kendini. Bir baktım ki yeşil lens bile takmış gözlerine. Madem beni bu kadar beğenip kendine uyguluyorsun, bari bir fotoğrafımı beğen. Sinsi sinsi Instagram’da story’lerimi izliyor. Geçenlerde benim mayomun aynısını diktirip giymiş. En azından bir takdir et beni. Hep aynı ve bunu yapmaya sürekli devam ediyor. Kezban işte! Sadece o değil, daha çok var onun gibi beni taklit eden.