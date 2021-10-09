Magazin Banu Parlak kimdir? Banu Parlak öldü mü? Resmi açıklama geldi

Banu Parlak kimdir? Banu Parlak öldü mü? Resmi açıklama geldi

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Banu Parlak kimdir? Banu Parlak öldü mü? Resmi açıklama geldi

Sosyal medya fenomeni olan ve güzellik salonları bulunan Banu Parkal’ın sosyal medya hesabı üzerinden öldüğüne ilişkin paylaşımlar yapıldı. Ünlü ismin takipçileri aldıkları haberin ardından büyük şok yaparken, “Banu Parlak öldü mü?” sorularına da resmi açıklama geldi…

09 Ekim 2021, Cumartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Banu Parlak’ın Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Sevgili; Banu Parlak Haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir” ifadelerine yer verildi. Beklenmedik bu haber ardından ünlü ismin sevenleri “Banu Parlak öldü mü?” araştırması yapmaya başladı.


BANU PARLAK ÖLDÜ MÜ?

Banu Parlak öldü mü? sorusuna yanıt yine Bau Parlak’tan geldi. Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan Parlak, işten çıktığı sırada arabadayken, tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve saldırganların telefonunu çaldığını belirtti. Çok bitkin olduğu görülen Banu Parlak’ın olayın etkisiyle sesi titrediği görüldü. Parlak avukatlarının devreye girdiğini ve gerekli tüm işlemlerin yapılacağını belirtti.

BANU PARLAK KİMDİR?

Aslen Kastamonulu olan Banu Parlak 1987 yılında dünyaya geldi. Sosyal medya platformu Instagram’da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olan ve daha sonra “Narin Yarim “single çalışmasıyla müzik kariyerine adım attı.

2017 yılında Okan Öztürk ile dünya evine giren Banu Parlak, sonrasında eşinden olaylı bir şekilde ayrıldı ve bir kız çocuğu bulunuyor.

 


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