Gıda sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olan Banvit, inovasyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. IQF adı verilen şoklama teknolojisi kullanılarak üretilen ve kilitli ambalaj özelliğiyle Banvit’in bu kategorideki ilk ürünleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.

-40 derecede tek tek dondurulan, böylece lezzetleri korunan parça piliçler derin dondurucuda birbirine yapışmadan kolaylıkla saklanabiliyor. IQF teknolojisi kullanılarak başlangıç aşamasında Piliç Baget, Kanat ve Göğüs ürünleriyle tüketicinin karşısına çıkan Banvit ilerleyen dönemde Piliç Izgara Tava ve diğer ürünlerini de tüketicinin beğenisine sunmayı planlıyor. Kilitli aç-kapa ambalajı sayesinde tüketiciler ihtiyaçları kadar ürünü poşetten alıp, kalan ürünleri bir sonraki kullanımlarına kadar derin dondurucuda güvenle saklayabiliyorlar. Banvit ayrıca ambalaj tasarımında kilitli poşet özelliğini kullanarak gıda israfının önüne geçilmesine de katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Banvit BRF Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Gürleroğlu “Tüketicilerimizin taze ürünlerimizi aldıktan sonra kendilerinin bu ürünleri buzluğa attığını biliyoruz. Ancak ev koşullarında yavaş yavaş donduğu için lezzet ve besin değerlerinde kayıplar olabiliyor. Yakın zamanda özel şoklama teknolojisi kullanarak ürettiğimiz ve kilitli aç-kapa ambalaj özelliğiyle dondurulmuş kategorisindeki Piliç Baget, Bonfile Göğüs ve Kanat ürünlerimizi tüketicilerimizin beğenisine sunduk. -40 derecede hızla dondurduğumuz bu ürünler hem birbirlerine yapışmıyor hem de besin değerleri, lezzetleri daha çok korunmuş oluyor. Tüketiciler istedikleri kadar ürünü kilitli ambalajdan alıp, kalanını yine güvenle saklamaya devam edebiliyorlar. Böylece gıda israfının da önüne geçilmesine olanak sağlıyoruz” dedi.

Zincir marketler kanalıyla tüm Türkiye’de satışa sunulan Banvit Dondurulmuş Piliç Baget, Kanat ve Göğüs yakında alternatif satış noktalarından da tüketicilerle buluşacak. Banvit ayrıca dondurulmuş ürün kategorisine ekleyeceği yeni ve pratik farklı lezzetlerle de sofraları renklendireceğini şimdiden müjdeliyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız: www.banvit.com

İlandır