Türkiye Banyo sırası bekleme kavgası kanlı bitti

Banyo sırası bekleme kavgası kanlı bitti

Türkiye

Banyo sırası bekleme kavgası kanlı bitti

Antalya’da pansiyonda banyo sırası yüzünden çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçakla yaralandı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralı şahsın boğazına tamponu yunus timleri yaptı.

21 Ocak 2022, Cuma 21:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 450 Sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan Ramazan Ö.(36) ve Süreyya P. (52) arasında akşam saatlerinde iddiaya göre, banyo bekleme sırası yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Ö’nün, salladığı bıçak Süreyya P.’nin boğazına denk geldi. Süreyya P.’yi kanlar içinde gören pansiyon görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen motorize yunus timleri, pansiyon önünde yaralı şekilde boğazını tutan Süreyya P.’ye hemen tampon yapmaya başladı.

Yunus timleri yaklaşık 20 dakika yağan yağmur altında yaralı şahsın boğazına tampon uyguladı. Bir görevli ise yaralının üzerini havluyla örttü. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pansiyon içinde gözaltına alınan Ramazan Ö. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İtibar
Rauf Tamer
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor
Hakan Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kocaeli’de kar yağışı etkili oluyor