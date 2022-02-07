Banyo tavanındaki küf nasıl yok edilir?
Banyo tavanında oluşan küflerden kurtulmak için sadece temizlik yapmak yeterli olmaz ve aynı zamanda küfe neden olan bakterileri tamamen yok etmek gerekiyor. Peki, banyo tavanındaki küf nasıl yok edilir?
07 Şubat 2022, Pazartesi 11:59 Son Güncelleme:
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Küf izlerinden kurtulmak tahmin edilenden daha zor ve zahmetli bir iştir. Fakat doğru yöntemler uygulanırsa tamamen kurtulmanız mümkün olabilir. Peki, banyo tavanındaki küf nasıl yok edilir? Tüm detaylarıyla banyo tavanındaki küfü yok etme yolları...
BANYO TAVANINDAKİ KÜF NASIL YOK EDİLİR?
Küfü yok etmeden önce bazı güvenlik önlemleri alınması gerekir. Bunun için gerekli malzemeler:
- Toksik küfe karşı bireysel koruma
- Gözlük
- Eldivenler
- Pamuklu yüz maskesi
Küf sporlarını evin diğer alanına yaymamak için öncelikle işe havalandırmayı kapatarak başlayın ve banyo penceresini açın.
Küfü temizlemek için yumuşak deterjan ve çamaşır suyu gerekir.
Alanı yumuşak deterjan ve ılık su içeren bir temizleme solüsyonuyla yıkayın. Etkilenen bölgeyi kurumaya bırakın. Çeyrek fincan çamaşır suyunu bir litre su ile karıştırın ve solüsyonu uygulayın. 20 dakika bekleyin ve ikinci kez uygulayın. 20 dakika daha kurumasını bekleyin.
Küf lekeleri geçene kadar bu işlemi tekrarlayın.