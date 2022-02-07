Küf izlerinden kurtulmak tahmin edilenden daha zor ve zahmetli bir iştir. Fakat doğru yöntemler uygulanırsa tamamen kurtulmanız mümkün olabilir. Peki, banyo tavanındaki küf nasıl yok edilir? Tüm detaylarıyla banyo tavanındaki küfü yok etme yolları...

BANYO TAVANINDAKİ KÜF NASIL YOK EDİLİR?

Küfü yok etmeden önce bazı güvenlik önlemleri alınması gerekir. Bunun için gerekli malzemeler:

Toksik küfe karşı bireysel koruma

Gözlük

Eldivenler

Pamuklu yüz maskesi

Küf sporlarını evin diğer alanına yaymamak için öncelikle işe havalandırmayı kapatarak başlayın ve banyo penceresini açın.

Küfü temizlemek için yumuşak deterjan ve çamaşır suyu gerekir.

Alanı yumuşak deterjan ve ılık su içeren bir temizleme solüsyonuyla yıkayın. Etkilenen bölgeyi kurumaya bırakın. Çeyrek fincan çamaşır suyunu bir litre su ile karıştırın ve solüsyonu uygulayın. 20 dakika bekleyin ve ikinci kez uygulayın. 20 dakika daha kurumasını bekleyin.

Küf lekeleri geçene kadar bu işlemi tekrarlayın.



