Türkiye Banyoda kanlar içinde bulunan 16 yaşındaki kızın bıraktığı not yürek yaktı

Banyoda kanlar içinde bulunan 16 yaşındaki kızın bıraktığı not yürek yaktı

Türkiye

Banyoda kanlar içinde bulunan 16 yaşındaki kızın bıraktığı not yürek yaktı

Bartın’da evinin banyosunda kanlar içinde bulunan 16 yaşındaki İ.K. hayatını kaybetti. Lise öğrencisi İ.K.'nın bıraktığı not yürek yaktı.

03 Aralık 2021, Cuma 08:33 Son Güncelleme:
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Bartın’da 16 yaşındaki lise öğrencisi evinin banyosunda kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan İ.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay akşam saatlerinde Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu.

KURTARILAMADI

112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İ.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

"ÖZÜR DİLERİM"

İ.K. 'nın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı not bıraktığı iddia edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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