Banyoda küf oluşumu nasıl engellenir? Banyoda neden küf oluşur?

BANYODA NEDEN KÜF OLUŞUR?

Banyolarda küf oluşumunun en büyük nedeni banyolarda buhar oluştuktan sonra yeteri kadar havalanmamasıdır. Yeteri kadar havalanan banyolarda, mobilyaların suyla teması engellendiğinde genellikle bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak banyoların uygun havalandırılmaması hem banyo mobilyalarının hem duvar ve tavanların hem de duşa kabin gibi banyo eşyalarının küflenmesine ve kararmasına sebep olacaktır.

Banyolarda cam bulunmaması ve havalandırma kanalına bağlı olması banyoların yeteri kadar hava almamasına neden olmaktadır. Havalandırma alanına açılan camların kapatılmaması ve banyoların sürekli havalandırılması sağlanmalıdır. Ancak banyo sırasında yoğun buhar oluştuğu için havalandırma camı yeterli gelmeyebilir. Belli bir süre banyonun kapısı açık bırakılarak buharın ve nemin banyolardan çıkması sağlanabilir. Ancak banyo mobilyaları ve duvarların buharının koruması zaman alacağı için kuru bir bezle özellikle mobilyaların nemi alınabilir. Her banyoda bu işlemin yapılması zorlasa da dönem dönem banyo mobilyalarının ve duvarların kurulanması küf oluşumu ve kararma oluşumunu engelleyecektir. Ayrıca mobilyalarda ve duvarlara buhar değdiğinde suya dönüşecek ve ıslaklık olacaktır. Bu ıslaklık kururken banyo ortamında nem artacaktır. Oluşan nem oranı da küflenmeyi arttıracaktır. Örneğin banyo dolapları ve diğer eşyaların dip köşeleri ve arka kısımlarında daha fazla kararma ve küflenme olur. Bunun nedeni yeteri kadar havalanmadığı için nemli kalmalarıdır. Eğer banyolarınızın bir kısmını kurutursanız banyolardaki nem oranının arttırmasını da önlenmiş olacaktır.

Bazen çatı katlarının çatısından kaynaklı, bahçe katı veya bodrum katı gibi alanlarda küf oluşumu engellenemeyebilir. Eğer evinizde küf oluşumunu engelleyemiyorsanız ve banyolarınızda küf oluşuyorsa, banyolarınızın dekorasyonu için seçeceğiniz şık ahşap banyo mobilyaları özelliklerine daha çok dikkat etmelisiniz.

BANYODA KÜF OLUŞUMU NASIL ENGELLENİR?

Banyodaki küf oluşumunu azaltmanın ve engellemenin en bilindik ve basit yöntemi yeterince havalandırmaktır. Özellikle duş alındıktan sonra kapı ve havalandırma penceresini açık tutmak size bir hayli yardımcı olacaktır. Vaktiniz varsa duştan sonra banyo duvarlarını kurulayıp kuru tutmaya çalışın.

Banyoda yeterli hava akımı yoksa motorlu havalandırmalar size bu konuda oldukça yardımcı olacaktır.



