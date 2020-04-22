Banyolarda özgün yaratıcılık, kişisel tasarım dönemi

Karakteristik ve konforlu banyolar için farklı alternatifler sunan Geberit, yenilenen Sigma 50 kumanda kapakları ile banyolara iddialı bir kimlik kazandırıyor.

Sigma 50 iddialı renkleri ile iddialı banyolar yaratın

Klozet Geberit Sigma serisine ait Sigma 50 kumanda kapakları, yenilenen renk ve materyallerle banyonuzun tasarımını tamamlayacak şık seçenekler sunuyor. Geberit Sigma serisi gömme rezervuarlar ile uyumlu olan Sigma 50 kumanda kapakları; ergonomik butonu ile kullanıcısını işlevsellikle buluşturuyor. Beyaz, siyah, parlak krom, krom, füme cam, arduvaz, toprak rengi cam, bej camdan oluşan 8 farklı yüzey rengine bu yıl beton ve ahşabı ekleyen Sigma 50, basma butonlarını ise pirinç, bronz ve siyah krom renk alternatifleri ile zenginleştiriyor. Sigma 50, çerçevesiz tasarımıyla da estetik bir görünüme imza atarak iddialı banyolar yaratmanız için ideal bir çözüm oluyor içinde oluşan kötü kokuları kaynağında yok eden Geberit DuoFresh koku alma ünitesinin opsiyonel olarak entegre edilebildiği Geberit Sigma 50 kumanda kapakları, banyoda daha fazla ferahlık ve temizlik için akıllı fonksiyonları konforla bir araya getiriyor. Kolay temizlenebilir yüzeye sahip basma düğmesi ile hijyen arayışına ekstra cevap veren Sigma 50, su tasarruflu çift kademeli deşarj sistemiyle de öne çıkıyor.

Herhangi bir banyo değil; senin banyon

Lavabo bataryanızı seçerken stilinizi yansıtan tasarımı tercih edip tarzınızdan ödün vermiyorsanız, doğru kumanda kapağını bulma konusunda da kararlılığınızı bozmayın. Geberit Sigma50 kumanda kapaklarının kişiye özel çözümler de sunarak banyo tasarımında kullanıcıları özgür bırakıyor. Kumanda kapakları, banyolar için kullanıcının seçtiği malzeme ile kaplanabiliyor ve seçilen renk kombinasyonuna uygun bir kapak yaratılabiliyor. Banyolarda kullanılan renk ve malzeme ile uyumlu Geberit Sigma50’nin sunduğu fark yaratan özellikler banyolara yeni bir soluk getiriyor.